TikTok, YouTube и Snap пошли на мировую со школами в деле о вреде соцсетей для детей. Это стало прецедентом, впереди свыше 1200 исков

TikTok, YouTube и Snap заключили мировые соглашения по первому крупному делу, в котором школьные округа США обвиняют соцсети в формировании зависимости у детей и нанесении ущерба системе образования. Об этом пишет Bloomberg. В YouTube заявили, что компания «более десяти лет ответственно развивает платформу», а в Snap сообщили, что стороны «рады мирному урегулированию».

После сделок единственным ответчиком в процессе осталась Meta Platforms. Суд по иску школьного округа Бретитт из Кентукки должен начаться 12 июня в федеральном суде Окленда. Истцы утверждают, что алгоритмы крупнейших платформ вредят психическому здоровью школьников, из-за чего школам приходится тратить значительные средства на борьбу с последствиями. Дело считается тестовым для более чем 1200 аналогичных исков по всей стране.

Условия мировых соглашений не раскрываются.

По оценке Bloomberg Intelligence, совокупные риски для технологических компаний по этим искам могут достигать почти $400 млрд. Ранее TikTok и Snap уже урегулировали отдельный иск о вреде из-за зависимости от соцсетей перед началом процесса в Лос-Анджелесе. Meta и Google тогда отказались от сделки, и присяжные признали их ответственными за причинение вреда 20-летней женщине, присудив ей $6 млн компенсации.

Meta также проиграла отдельное дело в Нью-Мексико, где компанию обвиняли в неспособности защитить детей от педофилов в интернете. Размер назначенных выплат составил $375 млн. В августе против Meta начнется еще один крупный процесс — иск подали десятки генеральных прокуроров американских штатов. В случае поражения компанию могут обязать изменить работу ее платформ.

Иски школ против соцсетей

Суды против Meta, TikTok, Snap и YouTube начались после сотен исков от родителей, подростков и школьных округов США. Истцы утверждают, что соцсети специально создавались так, чтобы вызывать зависимость у детей и подростков. Основные претензии касаются бесконечной ленты, автопроигрывания видео, алгоритмических рекомендаций и постоянных уведомлений. Истцы пытаются доказать, что компании знали о возможном вреде для психического здоровья пользователей, но продолжали развивать эти механики ради увеличения вовлеченности. Школьные округа заявляют, что из-за роста тревожности, депрессии, суицидальных мыслей и других проблем у подростков им пришлось тратить больше денег на психологов, программы поддержки и безопасность в школах.

20-летняя девушка, находящаяся в центре первого процесса, начала пользоваться соцсетями примерно в 10 лет, несмотря на попытки матери ограничить использование приложений. Согласно иску, у нее «развилось навязчивое стремление постоянно пользоваться продуктами» из-за их «вызывающего зависимость дизайна» и «постоянных уведомлений».

Истцы требуют не только денежные компенсации, но и изменений в работе платформ — в том числе ограничений для детей и новых стандартов безопасности. Компании отвергают обвинения. Meta, Google, Snap и TikTok заявляют, что развивают инструменты родительского контроля и функции безопасности для подростков. Они также утверждают, что научная связь между соцсетями и зависимостью до конца не доказана.

Даже если вред существует, утверждают платформы, его причиной является проблемный контент, а не сама архитектура сервисов. При этом они опираются на раздел 230 Закона о приличии в коммуникациях, который защищает платформы от ответственности за контент третьих лиц. Однако в этом деле такая защита пока не сработала. Истцы переформулировали проблему так: противоправность заключается в том, что Meta выстроила всю платформу таким образом, чтобы люди становились зависимыми.

Данные иски можно назвать беспрецедентными. Юристы и эксперты сравнивают эти процессы с судебными исками против табачных компаний в 1990-х годах. Решения первых судов могут повлиять на тысячи аналогичных исков против технологических компаний в США.