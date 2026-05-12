Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

189

 

 

 

 

 

Новости

Генпрокурор Техаса подал в суд на Netflix. Платформу обвинили в слежке за пользователями и создании зависимости

The Insider
Eric Gay / AP Photo

Eric Gay / AP Photo

Генеральный прокурор штата Техас подал в суд на Netflix. Кен Пэкстон обвинил один из самых популярных стриминговых сервисов в незаконном сборе данных пользователей, в том числе детей.

«На протяжении многих лет Netflix уверял потребителей, что не собирает и не передает большие объемы пользовательских данных. В действительности Netflix — это компания по сбору логов, которая фиксирует и монетизирует миллиарды поведенческих событий, а иногда еще и показывает фильмы. Netflix целенаправленно использует технические решения для отслеживания и записи привычек просмотра пользователей, их предпочтений, устройств, домашних сетей, использования приложения и других чувствительных поведенческих данных. Каждое взаимодействие с платформой становилось точкой данных, раскрывающей информацию о пользователе. Это отслеживание распространялось не только на аккаунты взрослых, но и на детские профили».

Как утверждает Пэкстон, собранные данные продаются через «теневую сеть» крупных рекламных технологических компаний, благодаря чему платформа ежегодно зарабатывает «миллиарды» долларов. Кроме того, она якобы спроектировала свой сайт так, чтобы вызывать привыкание у пользователей, утверждает генпрокурор. Он привел в пример автовоспроизведение, которое, по словам истца, удерживает зрителей. Пэкстон требует отключить эту функцию по умолчанию и запретить сбор информации. В самой компании обвинения отвергли:

«При всем уважении к великому штату Техас и генеральному прокурору Пэкстону, этот иск не имеет оснований и базируется на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и соблюдает законы о защите данных и приватности во всех странах, где работает».

В марте суд присяжных в Лос-Анджелесе встал на сторону жительницы, которая обвинила техногиганта Meta и платформу YouTube в провоцировании зависимости у пользователей. Ей присудили $6 млн компенсации. СМИ отмечали, что это решение может открыть двери для множества аналогичных жалоб.

Кен Пэкстон — один из ярых сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа. Он баллотируется в Сенат от Республиканской партии. В 2020 году Пэкстон подал иск против нескольких штатов, утверждая, что они не смогли защитить президентские выборы от фальсификаций, из-за которых Трамп проиграл Байдену. Трамп, в свою очередь, поддерживал Пэкстона в соцсетях во время уголовного дела против него, а позднее ставил себе в заслугу отклонение его импичмента Сенатом Техаса.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте