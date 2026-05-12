Генпрокурор Техаса подал в суд на Netflix. Платформу обвинили в слежке за пользователями и создании зависимости

Генеральный прокурор штата Техас подал в суд на Netflix. Кен Пэкстон обвинил один из самых популярных стриминговых сервисов в незаконном сборе данных пользователей, в том числе детей.

«На протяжении многих лет Netflix уверял потребителей, что не собирает и не передает большие объемы пользовательских данных. В действительности Netflix — это компания по сбору логов, которая фиксирует и монетизирует миллиарды поведенческих событий, а иногда еще и показывает фильмы. Netflix целенаправленно использует технические решения для отслеживания и записи привычек просмотра пользователей, их предпочтений, устройств, домашних сетей, использования приложения и других чувствительных поведенческих данных. Каждое взаимодействие с платформой становилось точкой данных, раскрывающей информацию о пользователе. Это отслеживание распространялось не только на аккаунты взрослых, но и на детские профили».

Как утверждает Пэкстон, собранные данные продаются через «теневую сеть» крупных рекламных технологических компаний, благодаря чему платформа ежегодно зарабатывает «миллиарды» долларов. Кроме того, она якобы спроектировала свой сайт так, чтобы вызывать привыкание у пользователей, утверждает генпрокурор. Он привел в пример автовоспроизведение, которое, по словам истца, удерживает зрителей. Пэкстон требует отключить эту функцию по умолчанию и запретить сбор информации. В самой компании обвинения отвергли:

«При всем уважении к великому штату Техас и генеральному прокурору Пэкстону, этот иск не имеет оснований и базируется на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей и соблюдает законы о защите данных и приватности во всех странах, где работает».

В марте суд присяжных в Лос-Анджелесе встал на сторону жительницы, которая обвинила техногиганта Meta и платформу YouTube в провоцировании зависимости у пользователей. Ей присудили $6 млн компенсации. СМИ отмечали, что это решение может открыть двери для множества аналогичных жалоб.

Кен Пэкстон — один из ярых сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа. Он баллотируется в Сенат от Республиканской партии. В 2020 году Пэкстон подал иск против нескольких штатов, утверждая, что они не смогли защитить президентские выборы от фальсификаций, из-за которых Трамп проиграл Байдену. Трамп, в свою очередь, поддерживал Пэкстона в соцсетях во время уголовного дела против него, а позднее ставил себе в заслугу отклонение его импичмента Сенатом Техаса.