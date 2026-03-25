Суд в США оштрафовал Meta на $375 млн за недостаточные меры по обеспечению безопасности детей

The Insider
Иллюстрация к материалу

Суд в Нью-Мексико признал платформу Meta, куда входят соцсети Facebook и Instagram, виновной в причинении вреда психическому здоровью детей и наложил на нее штраф в размере $375 млн. Об этом сообщает Associated Press. 

Команда во главе генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом в рамках подготовки поданного в 2023 году иска провела серию экспериментов, создавая в соцсетях профили, якобы принадлежащие несовершеннолетним. Затем юристы документировали случаи сексуальных домогательств и реакцию на них Meta. Кроме того, в суде были рассмотрены внутренняя переписка и отчеты Meta, а также показания руководителей Meta, инженеров платформы, информаторов, покинувших компанию, экспертов-психиатров и консультантов по безопасности в сфере технологий. В результате компанию признали виновной в нарушении закона штата о защите прав потребителей. Суд счел, что компания скрывала информацию о рисках для психического здоровья и безопасности детей, а кроме того, разрабатывала алгоритмы таким образом, чтобы дети и подростки оставались на платформе как можно дольше, несмотря на причиняемый вред. 

Как отмечает AP, несмотря на малый по сравнению с прибылями Meta размер штрафа, этот судебный процесс может оказать серьезное влияние на отношения государства и технологических компаний. Ранее разработчики соцсетей в соответствии с Первой поправкой к Конституции и статьей 230 Закона о соблюдении пристойности в сфере коммуникации 1996 года (Communications Decency Act) не несли ответственности за контент, размещенный пользователями, однако теперь соцсети, вероятно, будут вынуждены обеспечивать более тщательную модерацию и проверку возраста пользователей под угрозой штрафов. 

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

