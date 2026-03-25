Суд в США оштрафовал Meta на $375 млн за недостаточные меры по обеспечению безопасности детей

Суд в Нью-Мексико признал платформу Meta, куда входят соцсети Facebook и Instagram, виновной в причинении вреда психическому здоровью детей и наложил на нее штраф в размере $375 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Команда во главе генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом в рамках подготовки поданного в 2023 году иска провела серию экспериментов, создавая в соцсетях профили, якобы принадлежащие несовершеннолетним. Затем юристы документировали случаи сексуальных домогательств и реакцию на них Meta. Кроме того, в суде были рассмотрены внутренняя переписка и отчеты Meta, а также показания руководителей Meta, инженеров платформы, информаторов, покинувших компанию, экспертов-психиатров и консультантов по безопасности в сфере технологий. В результате компанию признали виновной в нарушении закона штата о защите прав потребителей. Суд счел, что компания скрывала информацию о рисках для психического здоровья и безопасности детей, а кроме того, разрабатывала алгоритмы таким образом, чтобы дети и подростки оставались на платформе как можно дольше, несмотря на причиняемый вред.

Как отмечает AP, несмотря на малый по сравнению с прибылями Meta размер штрафа, этот судебный процесс может оказать серьезное влияние на отношения государства и технологических компаний. Ранее разработчики соцсетей в соответствии с Первой поправкой к Конституции и статьей 230 Закона о соблюдении пристойности в сфере коммуникации 1996 года (Communications Decency Act) не несли ответственности за контент, размещенный пользователями, однако теперь соцсети, вероятно, будут вынуждены обеспечивать более тщательную модерацию и проверку возраста пользователей под угрозой штрафов.