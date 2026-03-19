Meta закрывает VR-версию метавселенной после того, как вложила в проект почти $80 млрд

Корпорация Meta прекратит поддержку своей VR-платформы Horizon Worlds на VR-гарнитурах Quest с 15 июня, сообщает Bloomberg. Пользователи больше не смогут создавать, публиковать и обновлять виртуальные миры, а также получать к ним доступ через устройства Quest. При этом платформа продолжит работать в мобильном приложении Meta Horizon.

В компании объяснили решение сменой стратегии. Как отмечает Bloomberg, это подтверждает постепенный отход от развития метавселенной как ключевого направления.

Решение последовало за сокращениями в подразделении Reality Labs, отвечающем за VR и гарнитуры. В январе Meta начала увольнять около 1000 сотрудников и закрывать часть студий, занимавшихся VR-контентом. Руководитель направления Эндрю Босворт ранее сообщил сотрудникам, что компания сосредоточится на мобильных форматах, а не на полностью иммерсивных виртуальных мирах.

Метавселенная была центральным проектом Марка Цукерберга — ради нее компания даже сменила название с Facebook на Meta. Однако после многомиллиардных инвестиций и критики со стороны инвесторов Meta смещает приоритеты в сторону развития искусственного интеллекта.

В частности, в Reality Labs ресурсы перераспределяются в пользу носимых устройств, связанных с ИИ, включая умные очки Ray-Ban Meta, пишет Bloomberg.

Согласно отчетности Meta, с 2020 года Reality Labs понесла почти $80 млрд операционных убытков.