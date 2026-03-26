Новости

Суд в США признал Meta и Google виновными во вреде соцсетей для детей из-за «бесконечной прокрутки» ленты

The Insider
Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал компании Meta и Google виновными в том, что их соцсети наносят вред молодым пользователям. Компании обязали выплатить в общей сложности $6 млн, пишет Reuters.

Meta должна выплатить $4,2 млн, а Google — $1,8 млн. Для компаний это небольшие суммы, но дело может повлиять на тысячи похожих исков.

Иск подала 20-летняя девушка, которая рассказала, что в детстве стала зависимой от YouTube и Instagram. По ее словам, на это повлиял дизайн приложений — например, «бесконечная прокрутка», которая заставляет долго сидеть в ленте. Суд решил, что компании допустили ошибки при разработке сервисов и не предупредили пользователей о возможных рисках.

Meta и Google не согласились с решением и планируют его обжаловать. Ранее по этому делу также проходили TikTok и Snap, но они договорились с истцом до начала суда.

В США уже несколько лет обсуждают влияние соцсетей на детей. В прошлом году как минимум 20 штатов приняли законы, которые регулируют использование соцсетей подростками.  Ожидается, что в ближайшее время в судах начнут рассматривать и другие похожие дела против крупных технологических компаний.

