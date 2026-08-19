ОАЭ полностью остановили торговлю и финансовые операции с Ираном после ракетной угрозы

Объединенные Арабские Эмираты приостановили всю торговлю, коммерческие обмены и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления. Об этом 19 августа сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. Решение принято на следующий день после того, как власти Эмиратов обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет — первом подобном инциденте с начала мая.

В МИД ОАЭ объяснили приостановку экономических связей «региональной эскалацией», которая, по оценке ведомства, угрожает региональному и международному миру и безопасности. При этом аль-Хамели заявила, что Эмираты по-прежнему выступают за диалог и сотрудничество и считают экономическую интеграцию одним из инструментов обеспечения стабильности и процветания в регионе.

Решение может оказаться чувствительным для иранской экономики: Reuters называет Дубай одним из важнейших экономических каналов Тегерана. ОАЭ на протяжении многих лет оставались крупным торговым партнером Ирана и важным центром реэкспорта в страну, в том числе на фоне западных санкций.

Накануне Минобороны ОАЭ заявило, что зафиксировало запуск двух баллистических ракет с территории Ирана. По данным эмиратских властей, они были направлены против морского судоходства: одна ракета упала в территориальных водах ОАЭ, другая — за их пределами. В стране объявляли ракетную угрозу. Это был первый такой инцидент после удара по порту Фуджейра 4 мая.

Иран отверг обвинения. Представитель МИД страны Эсмаил Багаи назвал утверждения ОАЭ о запуске ракет «необоснованными». До нынешнего обострения удары по территории Эмиратов не фиксировались с мая, хотя атаки на связанные с ОАЭ суда в Ормузском проливе продолжались. В августе государственная нефтегазовая компания ADNOC сообщала, что несколько ее судов с начала войны подверглись ракетным и беспилотным атакам при прохождении пролива. Иран ответственность за эти нападения на себя не брал.

Новое обострение произошло после истечения 60-дневного срока, отведенного на американо-иранские переговоры о прекращении конфликта. Договориться сторонам не удалось. Война, начавшаяся в феврале с ударов США и Израиля по Ирану, уже несколько месяцев нарушает судоходство через Ормузский пролив.