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Новости

ОАЭ обвинили Иран в первой с мая атаке с применением баллистических ракет

The Insider
Иранская баллистическая ракета "Хайбар"

Иранская баллистическая ракета "Хайбар"

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов обвинило Иран в том, что он выпустил по территории страны как минимум две баллистические ракеты, сообщает Reuters. Это стало первым инцидентом подобного рода с 4 мая, когда обстрелу подвергся порт Фуджейра. 

Одна ракета упала в территориальные воды страны, другая - за их пределами. В стране была объявлена ракетная угроза. 

«Министерство обороны подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам и твердо пресекать любые попытки дестабилизации безопасности государства», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Управление морской торговли Соединённого Королевства (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом балкер под ливийским флагом. В результате пострадал главный инженер судна. 

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