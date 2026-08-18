ОАЭ обвинили Иран в первой с мая атаке с применением баллистических ракет

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов обвинило Иран в том, что он выпустил по территории страны как минимум две баллистические ракеты, сообщает Reuters. Это стало первым инцидентом подобного рода с 4 мая, когда обстрелу подвергся порт Фуджейра.

Одна ракета упала в территориальные воды страны, другая - за их пределами. В стране была объявлена ракетная угроза.

«Министерство обороны подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам и твердо пресекать любые попытки дестабилизации безопасности государства», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Управление морской торговли Соединённого Королевства (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом балкер под ливийским флагом. В результате пострадал главный инженер судна.