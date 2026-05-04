Три гражданина Индии пострадали в результате иранской атаки на НПЗ Фуджейры в ОАЭ после начала США операции «Проект Свобода»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Три гражданина Индии были ранены в результате иранского удара по нефтепромышленной зоне Фуджейры, сообщил пресс-офис правительства эмирата. По официальным данным, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы. Власти обещали информировать общественность о развитии ситуации и призвали жителей опираться исключительно на сведения из официальных источников, не распространяя слухи. В Омане также сообщили об атаке на жилое здание в районе Тебат провинции Эль-Бурайми. Два человека получили ранения средней тяжести, четыре автомобиля повреждены, окна в домах выбиты.

Нефтепромышленная зона расположена в порту Фуджейра на восточном побережье ОАЭ — в Оманском заливе, к востоку от Ормузского пролива. Он служит конечной точкой трубопровода из эмиратских нефтяных полей, позволяющего экспортировать нефть в обход заблокированного пролива. С начала войны США и Израиля против Ирана эта инфраструктура превратилась в один из немногих действующих каналов поставок из региона.

Первый пожар в нефтепромышленной зоне Фуджейры вспыхнул в начале марта после того, как на нее упали обломки сбитого иранского беспилотника. Как сообщалось, удары Ирана по ОАЭ носили широкомасштабный характер: только за 8 марта средства ПВО страны перехватили 16 баллистических ракет и более ста БПЛА, четыре беспилотника упали на территории эмиратов. Кроме Фуджейры, под удар попали Дубай, Абу-Даби и промышленная зона в Шардже.

Сегодня же КСИР обнародовал карту «контролируемой зоны» в Ормузском проливе — ее южная граница проходит по линии до района к югу от Фуджейры. Параллельно агентство Fars заявило, что ВМС КСИР открыли огонь по американскому фрегату у порта Джаск, но Вашингтон это опроверг. Центральное командование США в свою очередь сообщило об успехах операции «Проект Свобода», запущенной США для вывода гражданских судов из Ормузского пролива, — якобы два торговых судна уже беспрепятственно прошли через пролив. Иранские власти это отрицают. Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля с ударов США и Израиля по иранской территории. 

