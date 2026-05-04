КСИР опубликовал карту «контролируемой Ираном зоны Ормузского пролива». США заявили об успешном проходе двух коммерческих судов через него

Публикация карты последовала за объявлением американской операции «Проект Свобода» (Project Freedom) — с утра 4 мая Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале вывода из пролива коммерческих судов. В ответ командующий иранским штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил, что любые иностранные вооруженные силы (прежде всего американские), приблизившиеся к проливу, будут атакованы.

Параллельно агентство Fars со ссылкой на иранские источники сообщило, что ВМС КСИР открыли огонь по американскому фрегату, который пытался пройти через пролив в районе порта Джаск, проигнорировав предупреждение иранских военных. Эту информацию Вашингтон отверг. В CENTCOM заявили, что ни один из кораблей ВМС США не получил попаданий.

Позднее CENTCOM сообщило об успехе операции. Согласно этим данным, американские эсминцы, оснащенные возможностью запуска управляемых ракет, вошли в воды Персидского залива, пройдя через Ормузский пролив, а два торговых судна под флагом США уже беспрепятственно миновали его и продолжают путь.

Ормузский пролив фактически закрыт с 28 февраля — с начала американо-израильской операции против Ирана. С тех пор КСИР неоднократно атаковал торговые суда и установил в проливе морские мины.