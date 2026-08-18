Иностранцев стали выдворять из России в 2,6 раза чаще — Володин

За первое полугодие 2026 года в России приняли около 100 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан — в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные Федеральной службы судебных приставов привел председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В Москве число иностранцев, выдворенных за нарушение правил въезда или пребывания в России, выросло вдвое — с 8,3 тысячи до 16 тысяч человек. По словам Володина, это около трети всех выдворений по ст. 18.8 КоАП о нарушении иностранцами правил въезда и режима пребывания в стране.

При этом уже после отчетного периода власти дополнительно расширили основания для выдворения. В июле Госдума приняла закон, увеличивший с 22 до 45 число статей КоАП, по которым иностранцам может грозить выдворение.

Среди новых оснований для выдворения — участие в несогласованных акциях, «дискредитация» российской армии, призывы к санкциям против России, мелкое хулиганство, распространение «экстремистских» материалов, нарушение закона об «иноагентах» и участие в «нежелательных» организациях. По 21 составу правонарушений выдворение становится обязательным, тогда как прежде таких составов было пять.

Одновременно власти сделали исключение для иностранцев, участвующих или участвовавших в войне против Украины. Госдума приняла закон, запрещающий депортировать и выдавать другим государствам иностранцев, которые проходят или проходили военную службу по контракту в российской армии или участвовали в боевых действиях на стороне России. Еще на этапе рассмотрения законопроекта Госдума сообщала, что в отношении таких иностранцев нельзя будет принимать решения о депортации, реадмиссии и нежелательности пребывания в России.

Володин регулярно выступает за ужесточение миграционной политики. В сентябре 2025 года он, в частности, заявил, что трудовые мигранты не должны привозить в Россию свои семьи, поддержав позицию главы Минэкономразвития Максима Решетникова о временном характере трудовой миграции.

Сам Володин связывает рост числа выдворений с принятыми в последние годы ограничениями и дополнительными полномочиями силовиков. По его словам, с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона в сфере миграционной политики. Он также утверждает со ссылкой на МВД, что за первое полугодие 2026 года число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 40%.