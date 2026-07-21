Госдума вдвое расширила перечень оснований для выдворения иностранцев. Теперь в списке 45 административных статей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий с 22 до 45 число статей КоАП, по которым иностранцам, помимо штрафа, может грозить выдворение из России. Среди новых оснований для высылки — участие в несогласованных акциях, «дискредитация» российской армии, призывы к введению или продлению санкций, мелкое хулиганство, дискриминация и неповиновение пограничникам.

Выдворить также могут за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, распространение «экстремистских» материалов, публичную демонстрацию запрещенной символики, возбуждение ненависти или вражды, создание помех движению и нарушение режима чрезвычайного или военного положения. В перечень также вошли употребление наркотиков, нарушение закона об «иноагентах» и участие в «нежелательных» организациях.

Сейчас дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка или отношения к религии наказывается для граждан штрафом от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. За неповиновение военнослужащему, охраняющему границу, предусмотрены штраф от 5 тысяч до 7 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. После вступления поправок в силу к этим наказаниям сможет добавляться выдворение.

Отдельным законом Госдума запретила выдавать гражданство, разрешение на временное проживание и вид на жительство иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за преступление, совершенное в России или за ее пределами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил ужесточение требований необходимостью «навести порядок в сфере миграции».

Новый закон продолжает общую тенденцию к расширению репрессивных мер в отношении иностранцев. Основанием для штрафа или выдворения все чаще становятся, помимо прочего, бытовые, религиозные или политические эпизоды. С 2024 года The Insider насчитал как минимум 15 публично известных случаев, когда мусульман штрафовали или высылали из России за молитву вне мечети, квалифицируя ее как нарушение правил миссионерской деятельности.

Инициаторами подобных преследований нередко становятся Z-каналы и ультраправые движения, участники которых проводят рейды, пишут заявления в полицию и добиваются от них записанных на видео извинений. Особенно заметной стала «Русская община», резко усилившаяся после теракта в «Крокус Сити Холле» на фоне антимигрантской кампании. В отдельных регионах ее активисты открыто участвуют в рейдах вместе с полицией. Источники «Медузы» связывали движение с ФСБ и утверждали, что оно могло появиться под кураторством спецслужбы и выполнять ее задания.