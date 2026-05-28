Во Владивостоке иностранца решили выдворить из РФ за намаз на детской площадке. Это как минимум 15-й такой случай с 2024 года

Суд во Владивостоке оштрафовал 30-летнего иностранца Ойбека Усмонова на 36 тыс. рублей и постановил выдворить его из страны за намаз на детской площадке, пишет «Медиазона». Региональное управление МВД опубликовало видеозапись, на которой приезжий извиняется за свои действия и говорит, что «напугал детей».
Усмонова признали виновным в нарушении требований к миссионерской деятельности. В полиции сообщили, что нашли жалобы на его намаз «в ходе мониторинга социальных сетей», после чего личность мужчины, совершавшего ежедневную ритуальную молитву, установил Центр по противодействию экстремизму. Россиян призвали «незамедлительно» сообщать о подобных «противоправных действиях».
Ролик с Усмоновым распространили ультраправые каналы, которые назвали молитву «политической акцией на детской площадке». На кадрах мужчина совершает намаз на коленях рядом с качелями, на которых сидит ребенок.
Об инциденте написали и приморские издания (1,2). В частности, PrimaMedia пишет, что это якобы не первый такой случай во дворе этого дома:
«Жители дома утверждают, что во дворе регулярно собираются компании по несколько человек. Местные уже пожаловались на недавний случай с молитвой на придомовой территории. Некоторые жильцы также заявляют, что чувствуют себя некомфортно и опасаются заходить в подъезд в одиночку».
Это далеко не первый случай, когда в России мусульман штрафуют и выдворяют из страны из-за намаза вне мечети. В последние годы суды стали квалифицировать такие эпизоды как нарушение правил миссионерской деятельности: под наказание попадали молитвы в хостелах, общежитиях, кафе, промзонах, супермаркетах, переходе метро и общественном транспорте.
По подсчетам The Insider, публично сообщалось как минимум о 15 таких случаях с 2024 года включительно. Помимо прочего, в мае 2026-го суд в Петербурге постановил выслать из России гражданина Узбекистана за религиозный обряд в общественном месте, в феврале того же года аналогичное решение принял Нижневартовский районный суд, который счел нарушением закона намаз рабочего-вахтовика, в ноябре 2025-го двух граждан Узбекистана оштрафовали и выдворили за «незаконное миссионерство» из-за молитвы в кемеровском супермаркете.
Инициаторами преследования нередко становятся Z-каналы и ультраправые организации. Одна из самых заметных среди них — «Русская община», появившаяся в конце 2020 года и резко усилившаяся в 2024-м на фоне роста антимигрантской кампании после теракта в «Крокус Сити Холле». Участники движения проводят рейды против мигрантов, пишут доносы и добиваются публичных извинений от тех, кого считают нарушителями.
Как писала «Медуза», «Русская община» может быть связана с силовиками: ее участники не только открыто сотрудничают с полицией в отдельных регионах, но и, по словам источников издания, могут выполнять задания ФСБ. Один из собеседников журналистов утверждал, что организация появилась под кураторством спецслужбы, а другой называл ее «нишевым проектом» для наиболее активных националистов.