Во Владивостоке иностранца решили выдворить из РФ за намаз на детской площадке. Это как минимум 15-й такой случай с 2024 года

Об инциденте написали и приморские издания (1,2). В частности, PrimaMedia пишет, что это якобы не первый такой случай во дворе этого дома:

«Жители дома утверждают, что во дворе регулярно собираются компании по несколько человек. Местные уже пожаловались на недавний случай с молитвой на придомовой территории. Некоторые жильцы также заявляют, что чувствуют себя некомфортно и опасаются заходить в подъезд в одиночку».

Это далеко не первый случай, когда в России мусульман штрафуют и выдворяют из страны из-за намаза вне мечети. В последние годы суды стали квалифицировать такие эпизоды как нарушение правил миссионерской деятельности: под наказание попадали молитвы в хостелах, общежитиях, кафе, промзонах, супермаркетах, переходе метро и общественном транспорте.

По подсчетам The Insider, публично сообщалось как минимум о 15 таких случаях с 2024 года включительно. Помимо прочего, в мае 2026-го суд в Петербурге постановил выслать из России гражданина Узбекистана за религиозный обряд в общественном месте, в феврале того же года аналогичное решение принял Нижневартовский районный суд, который счел нарушением закона намаз рабочего-вахтовика, в ноябре 2025-го двух граждан Узбекистана оштрафовали и выдворили за «незаконное миссионерство» из-за молитвы в кемеровском супермаркете.

Инициаторами преследования нередко становятся Z-каналы и ультраправые организации. Одна из самых заметных среди них — «Русская община», появившаяся в конце 2020 года и резко усилившаяся в 2024-м на фоне роста антимигрантской кампании после теракта в «Крокус Сити Холле». Участники движения проводят рейды против мигрантов, пишут доносы и добиваются публичных извинений от тех, кого считают нарушителями.