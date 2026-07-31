На деле российские власти могут попытаться обязать иностранные ресурсы соблюдать эти требования, но вот заставить их исполнять — вряд ли, отмечает в разговоре с The Insider cпециалист по информационной безопасности, руководитель ИБ-компании Malfors Артем Тамоян:

«Думаю, большинство иностранных сервисов, за исключением, возможно, отдельных компаний из дружественных стран, всерьез эти требования не воспримут и выполнять не станут, как не выполняют многие другие требования российских властей. Реальных рычагов давления на компании, не имеющие активов и представительства в России, у властей РФ почти нет».

К таким сервисам, например, можно отнести популярные соцсети по типу Facebook или Instagram. Их материнская компания компания Meta к тому же была признана российскими властями «экстремистской» организацией, а сами соцсети — заблокированы.

Киберадвокат Саркис Дарбинян называет эту меру «абсолютно неработающим регулированием киберпространства», которого в России и так «с излишком». Он соглашается, что механизма принуждения для иностранных сайтов у российских властей «нет и не предвидется»:

«Напомню, что еще в 2017 году был принят № 241-ФЗ, который обязывал всех операторов мессенджеров идентифицировать пользователей по абонентскому номеру мобильной связи на основании договора с оператором мобильной связи. Но никто это практически не делал. Норма так и не заработала. Думаю, что предложенное аналогичное регулирование авторизации на сайтах в рамках „Антифрода 3.0“, как бы они красиво это ни называли и во что ни заворачивали, разобьется об ту же стену. Да и кого, спрашивается, регулировать? Все крупные сервисы либо сами ушли и ввиду санкций ничего делать не будут, либо их уже давно заблокировали за нарушение других, не менее одиозных норм. Ну вот теперь появится еще одна норма, по которой Роскомнадзор сможет добавлять в сайты в блэклист».

Пока подробности предложения Минцифры еще неизвестны, гвоорить о том, что иностранные сервисы хотят подключать к СОРМ, рано, считает Тамоян. Представить это тоже «абсолютно невозможно»:

«Уверен, даже дружественные России государства вряд ли позволят своим компаниям предоставить российским силовым структурам такой доступ. На мой взгляд, главная цель этой меры — деанонимизация пользователей. Номер телефона связан с паспортными данными человека, на которого оформлена SIM-карта, поэтому аккаунт можно будет привязать к конкретной личности. То есть это просто еще один шаг к системе тотальной цифровой слежки».

В последние месяцы профильные ведомства — Минцифры, а также силовики — высказывают ряд инициатив, которые могут расширить возможности по деанонимизации пользователей. Например, в мае стало известно, что Минцифры расширило список данных, которые операторы связи должны будут передавать силовым структурам. Если предыдущие требования были скорее «рамочными», то с новыми поправками силовые ведомства смогут затребовать у операторов информацию вплоть до паспортных и банковских данных. Хотя у силовиков и раньше был доступ к таким сведениям, нововведения ускорят и упростят их работу, говорили тогда опрошенные The Insider эксперты.

Кроме того, еще в феврале под предлогом отказа во включении в белые списки силовики требовали хранить переписки клиентов от банков. В апреле в Минцифры обсуждалось снятие моратория на плановые проверки операторов связи. Ограничения на проверки не позволяли контролировать установку операторами систем хранения записей звонков и переписки.