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Новости

Владельцев иностранных сайтов хотят обязать подключиться к СОРМ — «Ведомости»

The Insider
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Минцифры разработало новые поправки, согласно которым владельцы иностранных сайтов и приложений будут обязаны регистрировать пользователей в России только по номеру телефона. Фактически это потребует от них подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Об этом пишет газета «Ведомости». 

По данным издания, поправки предполагается внести в закон «Об информации». Они вошли в новый пакет законопроектов по борьбе с мошенничеством («Антифрод 3.0»). Сейчас Минцифры направило его в профильные ведомства. 

Согласно законопроекту, владельцы иностранных ресурсов — сайтов или приложений — будут обязаны авторизовывать пользователей в России только по номеру телефона. Их также обяжут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные по запросу могут быть переданы силовикам. 

Фактически, это требует от иностранных ресурсов подключения к СОРМ — системе для отслеживания и хранения переписок пользователей. Кроме того, эти требования могут оказаться сложными для иностранных платформ, так как им потребуется создавать отдельную платформу для авторизации исключительно российских пользователей. 

Опрошенные «Ведомостями» эксперты называют такой сценарий маловероятным. Более реалистичным считается вариант, при котором функции авторизации передадут локальному юридическому лицу. 

Неясно также, на какие именно платформы может распространяться это требование. Некоторые иностранные сервисы по типу Facebook и так формально нелегально работают в России, поскольку материнская компания Meta признана российскими властями «экстремистской». Аналитики, однако, сходятся во мнении, что в случае принятия такого законопроекта эти меры сократят число пользователей иностранных сервисов. 

В самом Минцифры отметили, что этот пакет мер пока находится на стадии обсуждения и конкретные меры, которые войдут в финальный проект, еще неизвестны. 

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