Минцифры расширило список данных, которые операторы связи должны будут передавать силовым структурам — «Ъ»

Минцифры РФ расширило требования к передаче данных через СОРМ. В обновленный перечень вошли паспортные данные пользователей, их адреса и сведения о счетах в банках. Это следует из обновленного приказа ведомства, опубликованного на портале «Официальное опубликование правовых актов».
В 69-страничном документе подробно расписано, как именно внутри системы должен происходить обмен данными. Там же перечисляются типы данных, которые должны быть доступны для поиска силовиками.
Если раньше операторы обязаны были передавать силовикам метаданные и содержания сообщений и звонков (1, 2), то теперь в СОРМ обязаны будут загружать и другие сведения. Это:
- паспортные данные;
- адреса;
- ИНН;
- банковские данные;
- электронные почты;
- IP-адреса и координаты;
- сведения о юридических лицах.
Как пояснили в самом ведомстве «Коммерсанту», приказ закрепляет порядок работы в сетях представителей силовых структур и определяет требования к программным и техническим средствам, которые будут предустановлены в сетях связи.
Прежние требования к операторам связи были «более рамочными», цитирует газета директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова. «Государство закрывает технологические разрывы, возникшие за последние годы, и делает систему сбора данных не просто всеобъемлющей, но и интеллектуальной», — сказал он. В качестве причин расширения требований к операторам связи собеседник издания называет «технологическую гонку», в которой интернет стал «более зашифрованным» и старый инструментарий перестал быть эффективным.