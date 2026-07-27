Подчиненный Роскачеству российский орган по сертификации открыл представительство в Китае

Подведомственный Роскачеству орган по сертификации систем менеджмента «Русский эксперт» обзавелся официальным представительством в Китае — им назначена компания Shenzhen Haokangxin Life Technology. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы Роскачества.

Китайские предприятия теперь смогут пройти все ступени сертификации при прямом содействии локального российского офиса, а их производственные процессы будут системно контролироваться по национальным стандартам России непосредственно на территории КНР. В пресс-службе уточнили, что такая схема ощутимо уменьшит для иностранного бизнеса временные и денежные затраты на организационные процедуры и заодно снизит административные барьеры.

Представительству предстоит координировать взаимодействие с местными производственными площадками, которым важны стабильные поставки продукции в Россию и ЕАЭС. До его появления подтверждать соответствие международным и российским стандартам, в том числе ISO 9001 в области систем менеджмента качества, экологического менеджмента и охраны труда, часто приходилось через посредников, а те были сосредоточены либо на товарной инспекции, либо на выводе российских экспортеров на китайский рынок.

В Роскачестве напомнили, что от наличия легитимного сертификата напрямую зависит успех в государственных закупках и профильных тендерах, а без него невозможна и работа с крупными российскими корпоративными заказчиками. АНО «Роскачество» — национальная система качества, учрежденная распоряжением правительства России в 2015 году.

Как пояснил в беседе с The Insider китаист Алексей Чигадаев, инициатива скорее открывает рынок для китайцев, чтобы избавиться от посредников-агентств и попытаться работать со всеми китайцами сразу в белую, что невозможно, потому что их тысячи:

«Открытие представительства Роскачества в Китае означает, что торговля переходит от ситуативных серых закупок к системной долгосрочной интеграции. Россия строит официальный зеленый коридор для проверенных китайских поставщиков, снимая для них лишние бюрократические барьеры. Раньше (или, скорее, еще сейчас) этот процесс напоминал неорганизованный рынок с большим количеством посредников, переплат и юридических рисков. Система была ориентирована прежде всего на краткосрочные сделки. Если крупная российская компания хотела признать систему менеджмента качества китайского завода, российские эксперты-аудиторы должны были лично приехать на предприятие в Китай и провести проверку на месте. На практике такое происходило крайне редко, поскольку это очень дорого — и специалистов нет. Чаще складывалась другая ситуация: китайский производитель не понимал российских требований и гостов, а российский импортер не имел возможности самостоятельно проверять предприятия в КНР. В результате возникла целая ниша посредников. Вместо полноценного аудита производства они зачастую предлагали лишь проверку документов. Сертификаты соответствия нередко оформлялись фирмами-однодневками без какого-либо выезда на объект. При этом качество продукции фактически никто не гарантировал. Поскольку сертификация непосредственно китайского завода была сложной и дорогостоящей, российский бизнес обычно выбирал более простой путь — оформлял сертификаты или декларации соответствия на конкретную партию товара. Привезли контейнер станков — оформили документы именно на него. Через месяц приходит следующая партия — процедуру и связанные с ней расходы приходится повторять либо использовать сомнительные схемы для формального „продления“ документов. Сам китайский завод при этом практически не вовлекался в российское правовое поле, он просто отгружал продукцию, тогда как все административные и юридические риски ложились на российского импортера. Раньше сложная и длительная процедура сертификации фактически выступала дополнительным барьером для иностранных производителей и тем самым косвенно защищала позиции российских предприятий. Если доступ к российской системе сертификации для китайских заводов действительно станет проще, этот барьер существенно снизится — получается, что все китайские производители железа теперь получат доступ к российским тендерам. Тогда российским производителям придется конкурировать с китайскими предприятиями уже не только через российских импортеров, но и с заводами, продукция которых сможет напрямую соответствовать требованиям российского рынка. При этом многие крупные китайские производители обладают преимуществами масштаба, более низкими производственными издержками и развитой экспортной инфраструктурой. В результате конкуренция на рынке, включая сегмент государственных и корпоративных закупок, может заметно усилиться. Интересно, что, например, думает на этот счет „Ростех“, потому что это очень плохо для них».

По предварительным данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии торговля между Китаем и Россией прибавила 25,6% год к году и достигла $134,2 млрд, причем экспорт составил $60,6 млрд (+28,4%), а импорт — $73,6 млрд (+23,3%). При этом сама логистика между странами дорожает: как сообщалось, за июль автомобильная доставка грузов из Китая в Россию подорожала на 15–25% из-за очередей на АЗС и погранпереходах, а время доставки из Китая в Москву выросло с 12–15 до 20 суток.