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Автоперевозки из Китая в Россию за месяц подорожали на 15–25% — «Коммерсантъ»

The Insider
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Стоимость автомобильной доставки грузов из Китая в Россию за последний месяц выросла на 15–25%, выяснил «Коммерсантъ», пообщавшись с участниками рынка.

По словам перевозчиков, рост связан не столько с подорожанием дизельного топлива, сколько с увеличением сроков доставки из-за очередей на АЗС и погранпереходах. В результате часть грузоотправителей переходит на железнодорожные и морские перевозки, что уже привело к росту тарифов и на этих направлениях.

Например, стоимость перевозки по маршруту Шанхай — Москва с апреля выросла с 730–750 тысяч рублей до 1,05–1,1 млн рублей за фуру. Участники рынка также отмечают дефицит свободных автомобилей и снижение скорости перевозок. Время доставки из Китая в Москву увеличилось с 12–15 до 20 суток.

В Минтрансе РФ заявили, что не ожидают серьезных проблем с импортными поставками из Китая в высокий сезон. Однако собеседники «Коммерсанта» прогнозируют дальнейший рост стоимости перевозок как минимум до конца лета, пока сохраняются проблемы с топливом и ограничена провозная способность.

В конце июня российские перевозчики начали рассылать клиентам уведомления о повышении цен на перевозку грузов из-за топливного кризиса. Хуже всего дела обстоят с перевозками в аннексированном Крыму, в южных регионах России и в Сибири. Как писал «Вот Так», стоимость грузоперевозок в Крым выросла в 3–6 раз и достигла 1,2 млн рублей.

Помимо подорожания грузоперевозок топливный кризис также привел к росту цен на общественный транспорт, такси и авиаперелеты. По мнению опрошенных The Insider экономистов, дальнейшим следствием станет ускорение инфляции практически во всех секторах экономики.

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