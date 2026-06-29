Перевозчики предупредили о повышении цен на грузовые перевозки из-за дефицита топлива — «Коммерсантъ»

Российские перевозчики начали рассылать клиентам уведомления о повышении цен на перевозку грузов из-за топливного кризиса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей логистических компаний.

«Сегодня мы получили уведомление от своих коллег-автоперевозчиков о повышении тарифов: с 1 июля анонсировали увеличение минимум на 10%. Могу предположить, что это не предел», — сообщила сооснователь Sigma Татьяна Патужная. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский рассказал, что часть компаний, работающих в сегменте международных перевозок, уже повысила цены примерно на 5%.

Хуже всего, по словам предпринимателей, дела обстоят в аннексированном Крыму, регионах на юге России, в Сибири. Стоимость грузовых автоперевозок из Китая выросла в среднем на $700 за рейс, рассказал глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, время доставки увеличилось, а средний суточный пробег грузовых машин сократился с 600–700 км в сутки до 500 км.

Гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский рассказал, что перевозчики начали отказываться от поездок на дальние расстояния, опасаясь, что на АЗС по дороге не окажется топлива. В результате перевозчики предпочитают брать заказы на расстояния, не превышающие 100–150 км. «Они либо вовсе не принимают заказы, либо существенно завышают стоимость перевозок. В результате на отдельных магистральных направлениях наблюдается рост ставок в среднем на 10%», — рассказали NC Logistic.

Между тем Telegram-канал Astra пишет, что стоимость перевозок из Ростова-на-Дону до аннексированного Крыма доходит до полумиллиона рублей. Сухопутный коридор подвергается активным обстрелам со стороны армии Украины: с начала мая зафиксировано около 500 ударов по грузовикам на оккупированных территориях.

По данным The Insider на 26 июня, ограничения на продажу топлива наблюдаются уже в 84 регионах России и оккупированных территориях. Региональные власти объясняют происходящее «перестраиванием логистики», высоким сезонным спросом и другими причинами, избегая связывать дефицит топлива с ежедневными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.