Газ, связь и штаб-квартира полиции: Китай через офшоры незаметно вошел в стратегические активы Европы — OCCRP

Через эту структуру SAFE в течение последних 14 лет приобретало доли в десятках активов в восьми европейских странах. В Испании ведомство косвенно получило 33,75% компании, которой через другую структуру принадлежит Madrileña Red de Gas — крупный газовый оператор, снабжающий сотни тысяч домов и предприятий Мадридского региона. В Великобритании SAFE принадлежит по 49% трех наземных ветропарков в Уэльсе и Шотландии.

Ведомство также контролирует около 1% французской Vauban Infra Fibre, которая развивает оптоволоконные сети и работает с крупными городскими дата-центрами. Ему косвенно принадлежат 10,63% компании, обслуживающей паромное сообщение между островом Уайт и материковой частью Великобритании. В британский портфель недвижимости SAFE входят торговые центры в Бристоле и Лестере, а также студенческие общежития.

В Бельгии связанные с SAFE структуры владеют долей в компании, которой принадлежит здание, используемое учреждениями ЕС, включая Еврокомиссию. Еще одна компания владеет зданием штаб-квартиры федеральной полиции Бельгии. В Еврокомиссии рассказали, что ко всем используемым ею зданиям применяются строгие требования безопасности.

В Польше SAFE косвенно контролирует девять компаний, указанных в качестве владельцев или долгосрочных пользователей земли в 71 регистрационной записи. На этих участках расположены девять логистических центров, которыми пользуются в том числе Amazon и DPD. В Амстердаме китайскому ведомству косвенно принадлежат 50% компании, владеющей частью отеля Grand Hotel Krasnapolsky и несколькими жилыми зданиями в квартале красных фонарей.

Эксперты, опрошенные журналистами, предупредили, что непрозрачная структура собственности может создавать риски, особенно если речь идет об энергетике, связи и других стратегических отраслях. При этом авторы расследования отмечают, что использование офшорных и многоуровневых корпоративных структур само по себе не является нарушением закона. В большинстве обнаруженных случаев SAFE принадлежит миноритарная доля, которая не дает ведомству возможности непосредственно управлять объектами.

Раскрыть эту структуру оказалось сложно и внутри Евросоюза. В 2022 году Суд ЕС отменил требование о свободном доступе к реестрам конечных владельцев компаний, сославшись на право собственников на неприкосновенность частной жизни. После этого общественности и журналистам стало значительно труднее устанавливать, кому в действительности принадлежат европейские компании и недвижимость.