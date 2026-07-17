Зеленский решил сменить главу Совета нацбезопасности и обороны. Он предложил эту должность главе МВД

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что предложил должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нынешнему руководителю МВД Игорю Клименко. Сейчас ведомство возглавляет Рустем Умеров — главный переговорщик Украины.

Перед Клименко на новом посту будет стоять задача обеспечить «максимально результативную координацию» всех ведомств и оборонных производств.

Сам он, впрочем, еще не комментировал это назначение. Зеленский пишет, что соответствующий официальный указ о назначении Клименко готовится.

Сейчас главой СНБО является Рустем Умеров, который, среди прочего, является главным переговорщиком в диалоге с Россией. Какую должность после назначения Клименко он займет, пока неясно.

Издание «РБК-Україна» пишет, что Умеров рассматривается как один из кандидатов на пост посла Украины в США, причем эту должность ему прочили еще в прошлом году. Послом тогда назначили Ольгу Стефанишину, однако на фоне перестановок в украинском правительстве судьба этого поста вновь широко обсуждается в местных СМИ. Должность посла предложили бывшей премьер-министру Юлии Свириденко, но та отказалась от нее.

Клименко же СМИ ранее на этой неделе также прочили должность главы Минобороны, однако врио главы ведомства Зеленский назначил Евгения Хмару — главу СБУ.