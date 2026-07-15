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Новости

В Челябинске конфликт между водителями из-за очереди на АЗС закончился стрельбой из травматического пистолета и госпитализацией раненого

The Insider
Фото: 74.RU

Фото: 74.RU

На одной из АЗС «Газпром» в Челябинске водитель выстрелил в другого из травматического пистолета. Как сообщает 15 июля 74.RU, инцидент произошел 11 июля.

По рассказу очевидца, один из водителей попытался заправиться без очереди. Когда ему сделали замечание, он достал пистолет и ранил мужчину, которого в результате увезли в больницу. «Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, и куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало», — рассказал свидетель происшествия.

Стрелявший водитель скрылся с места, но позднее был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях (116 УК РФ). В местном управлении МВД сообщили, что подозреваемому 26 лет. По данным источника 74.RU, ему пока не могут избрать меру пресечения, поскольку на него уже наложено административное наказание за пребывание на улице в пьяном виде.

Ранее в июле на заправке в Екатеринбурге двое мужчин, которые называли себя бывшими бойцами ЧВК Вагнера, напали на внештатного корреспондента городского издания It’s My City после того, как тот сфотографировал автомобильную очередь. Один из них ударил журналиста, затем нападавшие заставили его удалить сделанные фотографии и позвонили в полицию, заявив, что задержали человека, который «снимает заправки для украинцев». Полиция на место не приехала.

Очереди на АЗС наблюдаются по всей стране из-за топливного кризиса, вызванного непрерывными атаками ВСУ на нефтеперебатывающие предприятия. Согласно данным, собранным The Insider, единственный регион РФ, не сообщавший о перебоях с топливом, — Чукотка. Дефицит топлива наблюдается также на подконтрольных российским властям оккупированных территориях Украины.

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