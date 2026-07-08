В Екатеринбурге представившиеся бывшими бойцами ЧВК Вагнера напали на журналиста, который сфотографировал очередь на заправку

В Екатеринбурге двое мужчин, представившихся бывшими бойцами ЧВК Вагнера, напали на внештатного корреспондента It’s My City после того, как тот сфотографировал автомобильную очередь на заправке «Газпромнефть», сообщает It’s My City.

Инцидент произошел вечером 7 июля возле магазина «Лента» на проспекте Космонавтов. Журналист заметил большую очередь на АЗС и решил сделать несколько снимков. После этого к нему подбежали двое мужчин, схватили за одежду и сумку, обвинили в работе на украинские спецслужбы и заявили, что приехали из Белгородской области.

По словам корреспондента, один из нападавших ударил его кулаком в грудь и отобрал телефон. Мужчины говорили, что «из-за таких, как он, постоянно ребята умирают на фронте», и несколько раз спрашивали: «Хочешь на СВО?»

Журналист удалил сделанные фотографии и показал пустую галерею, однако мужчины вызвали полицию, заявив, что задержали человека, который «снимает заправки для украинцев». Сотрудники полиции на место не приехали.

Позже один из нападавших забрал у журналиста паспорт и сфотографировал его личные данные. После повторной проверки телефона ему вернули вещи и отпустили.