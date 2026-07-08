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Новости

«Яндекс» открыл всем пользователям карту с данными о топливе и очередях на АЗС

The Insider
Фото: пресс-служба «Яндекса»

Фото: пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» открыл всем пользователям приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» карту, на которой видно, есть ли на автозаправках топливо и очереди, сообщают «Ведомости».

Раньше такой картой могли пользоваться только таксисты. Сервис показывает станции, где водители заправлялись в последнее время, позволяет отобрать АЗС с нужным видом топлива и узнать, не скопилась ли там очередь.

В основе функции лежит технология, аналогичная «Пробкам», а также данные «Яндекс Карт». Кроме того, сервис учитывает заказы топлива через «Яндекс Заправки» и ответы водителей на опросы. Пока обновленные карты работают в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных городах, по словам представителя компании, они появятся в течение ближайших недель.

Незадолго до этого вице-премьер Александр Новак на совещании у Владимира Путина заявил, что потребление моторного топлива в стране увеличилось примерно на треть. Это, по его словам, создало дополнительную нагрузку на заправки и заставило менять маршруты доставки горючего до потребителей. Крупные нефтяные компании стали в первую очередь отправлять топливо в регионы, где преобладают независимые АЗС. 29 июня Новак дал поручение сделать распределение топлива по регионам более эффективным, а правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15 до 10%. 

Бензиновый кризис в России тем временем расширяется: 5 июля власти Нижегородской области признали «острый дефицит» топлива, в Чите бензин заканчивается на части заправок, а жителям Забайкалья предлагают ездить заправляться в Китай.

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