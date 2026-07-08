Росстат: Рост цен на топливо ускорился. Дизель за неделю подорожал на 3,4%, бензин — на 2,1%

В России снова ускорился рост потребительских цен на топливо, следует из свежей сводки Росстата. По официальным данным, за неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал на 2,1%, а дизельное топливо — на 3,4%.

Средняя цена бензина достигла 74,01 рубля за литр. АИ-92 стоил 70,21 рубля, АИ-95 — 76,19 рубля, АИ-98 и выше — 98,04 рубля. Средняя цена дизельного топлива составила 87,76 рубля за литр. Как отмечает издание The Bell, недельный рост цен на дизель стал крупнейшим с 2022 года.

Неделей ранее Росстат фиксировал более медленный рост: с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, а дизельное топливо — на 2,2%. При этом с начала года, согласно индексам, бензин подорожал уже на 13,9%, а дизель — на 14,7%.

Рост цен на бензин за неделю зафиксирован в 82 регионах. Снижение ведомство отметило только в Тюменской области (без учета автономных округов) — на 0,7%. В Москве бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

Самые высокие средние цены в таблице Росстата указаны для аннексированного Крыма и Севастополя. В Крыму средняя цена бензина составила 154,30 рубля за литр, в Севастополе — 133,07 рубля за литр. Дизельное топливо в Крыму стоило в среднем 139,15 рубля за литр, в Севастополе — 150,49 рубля.

Росстат отдельно отмечает, что данные приводятся без учета статистики по оккупированным территориям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В России с начала июня расширяется топливный кризис. В конце первого месяца лета Владимир Путин впервые признал, что на заправках есть очереди, а нужную марку бензина можно найти «не всегда», но заявил, что в стране есть резервы. Сегодня, 8 июля, глава государства провел еще одно совещание по ситуации с топливом. На нем вице-премьер Александр Новак признал, что обстановка «в целом пока остается непростой». По его словам, удары по НПЗ привели к временному сокращению выпуска бензина и дизельного топлива.

Новак заявил, что власти довели загрузку работающих НПЗ до предела, вывели на рынок накопленные запасы, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли плановые и задействовали мощности средних и малых заводов. Кроме того, правительство полностью запретило экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

Отдельно на совещании обсуждали ситуацию в аннексированном Крыму. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что литр АИ-95 в городе стоит 197 рублей. Путин потребовал поддержать жителей полуострова и отдыхающих «сейчас, а не когда-нибудь позже».