Ежедневной продажи бензина в Крыму и точного графика подачи электричества не будет — Аксëнов. В некоторых районах света нет 12 дней

Власти Крыма не могут гарантировать ежедневную продажу бензина, признал глава оккупационной администрации региона Сергей Аксëнов в видеообращении, опубликованном в социальных сетях:

«По ситуации с топливом: напряжение сохранится еще определенное время. К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет».

Также Аксëнов признал, что невозможно сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Крыма. Из его слов следует, что отключено уличное освещение и в целом расход энергии во всех населенных пунктах будет сокращен.

«По окончании кризисной ситуации и по достижении целей, которые поставлены главой государства, в полном объеме объясним причинно-следственную связь принятия каждого решения».

Сформирован график поставок генераторов:

«Обеспечение начинаем с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. К сожалению, есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней».

Обращаясь к региональным чиновникам, Аксенов заявил, что «все, кто в кризисы решил отсидеться в кустах, гарантирую, карьеру в Крыму построить не сможет». По его словам, «у всех должны быть социальная ответственность и нагрузка».

Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что в северных неделю нет электроэнергии в северных районах полуострова. «В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой вода подается по графику, а в большинстве сёл вообще отсутствует водоснабжение».

В результате постоянных обстрелов ВСУ по объектам в Крыму и логистическим путям на полуострове возник острый дефицит топлива. Свободная продажа бензина населению была полностью прекращена с 21 июня. В регионе начались отключения электричества, не хватает продуктов. 26 июня власти аннексированных Крыма и Севастополя объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.