Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026. Решающий гол забил Микель Мерино

Сборная Испании обыграла Бельгию в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Победный мяч в конце матча забил Микель Мерино. Испанцы прошли в полуфинал, где встретятся с Францией.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия вернул в стартовый состав Жереми Доку и Кевина де Брейне. Испанцы также провели перестановку в центре поля. Вместо Педри с первых минут вышел Фабиан Руис.

Испания активнее начала встречу и регулярно приближалась к воротам Тибо Куртуа. Ламин Ямаль перемещался между флангами и центром, пытаясь освободить пространство для подключений партнеров. Одна из таких атак завершилась передачей Педро Порро на Дани Ольмо. Куртуа справился с ударом полузащитника, но первым на отскоке оказался Руис, который открыл счет.

Бельгия ответила без продолжительной комбинации. Тимоти Кастань получил возможность подать с правого фланга, а Шарль де Кетеларе выиграл борьбу у Пау Кубарси и отправил мяч в ворота. Для нападающего этот гол стал третьим на турнире.

Испания пропустила впервые за шесть матчей на чемпионате мира. На групповом этапе ей не смогли забить сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая, а в первых двух раундах плей-офф — Австрия и Португалия.

После перерыва бельгийцы стали чаще угрожать воротам соперника. Доку организовал несколько быстрых атак, а Максим де Кейпер не попал в створ из выгодной позиции. В одном из эпизодов мяч попал в руку Родри, однако судья Майкл Оливер не назначил пенальти. Позднее на поле появились Ромелу Лукаку и Аксель Витсель.

В середине второго тайма Бельгия лишилась основного вратаря. Куртуа получил травму без контакта с соперником. После помощи врачей он попытался продолжить встречу, но вскоре попросил замену и покинул поле в слезах. Вместо него вышел Сенне Ламменс, практически не имевший опыта выступлений за национальную команду.