Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026. Решающий гол забил Микель Мерино

Сборная Испании обыграла Бельгию в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Победный мяч в конце матча забил Микель Мерино. Испанцы прошли в полуфинал, где встретятся с Францией.
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия вернул в стартовый состав Жереми Доку и Кевина де Брейне. Испанцы также провели перестановку в центре поля. Вместо Педри с первых минут вышел Фабиан Руис.
Испания активнее начала встречу и регулярно приближалась к воротам Тибо Куртуа. Ламин Ямаль перемещался между флангами и центром, пытаясь освободить пространство для подключений партнеров. Одна из таких атак завершилась передачей Педро Порро на Дани Ольмо. Куртуа справился с ударом полузащитника, но первым на отскоке оказался Руис, который открыл счет.
Бельгия ответила без продолжительной комбинации. Тимоти Кастань получил возможность подать с правого фланга, а Шарль де Кетеларе выиграл борьбу у Пау Кубарси и отправил мяч в ворота. Для нападающего этот гол стал третьим на турнире.
Испания пропустила впервые за шесть матчей на чемпионате мира. На групповом этапе ей не смогли забить сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая, а в первых двух раундах плей-офф — Австрия и Португалия.
После перерыва бельгийцы стали чаще угрожать воротам соперника. Доку организовал несколько быстрых атак, а Максим де Кейпер не попал в створ из выгодной позиции. В одном из эпизодов мяч попал в руку Родри, однако судья Майкл Оливер не назначил пенальти. Позднее на поле появились Ромелу Лукаку и Аксель Витсель.
В середине второго тайма Бельгия лишилась основного вратаря. Куртуа получил травму без контакта с соперником. После помощи врачей он попытался продолжить встречу, но вскоре попросил замену и покинул поле в слезах. Вместо него вышел Сенне Ламменс, практически не имевший опыта выступлений за национальную команду.
Бельгийцы были близки к тому, чтобы перевести матч в дополнительное время, но в концовке Ламменс допустил ошибку. Кубарси нанес дальний удар почти по центру ворот, однако голкипер отбил мяч прямо перед собой. Первым на добивании оказался Мерино, принесший Испании победу. Мерино второй раз подряд решил исход матча после выхода на замену. В предыдущем раунде он забил победный мяч в ворота Португалии также незадолго до окончания основного времени.
В полуфинале чемпионата мира сборная Испании сыграет с Францией. Встреча состоится 14 июля.