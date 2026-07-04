Завершился первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала вышли Франция, США, Португалия, Египет и Парагвай

На чемпионате мира по футболу завершился первый раунд плей-офф. В заключительных матчах 1/16 финала определились последние участники следующего этапа: Египет обыграл Австралию, Аргентина — Кабо-Верде, а Колумбия — Гану.

Матч Египта и Австралии завершился серией пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, после чего египтяне победили с результатом 4:2. Египет впервые в своей истории вышел в 1/8 финала чемпионата мира.

Аргентина обыграла Кабо-Верде — 3:2 — после дополнительного времени. Лионель Месси открыл счет на 29-й минуте, сборная Кабо-Верде дважды отыгрывалась. Для нее это первый чемпионат мира в истории.

Колумбия в Канзас-Сити победила Гану со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас. Сборная Ганы за весь матч не нанесла ни одного удара в створ и завершила выступление на турнире.

В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем, Аргентина — с Египтом, Бразилия — с Норвегией, Англия — с Мексикой, Португалия — с Испанией, США — с Бельгией, Канада — с Марокко, а Швейцария — с Колумбией.

Матчи 1/8 финала состоятся с 4 по 7 июля. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. Из-за расширения турнира после группового этапа команды сначала сыграли в 1/16 финала. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Он начался 11 июня и завершится 19 июля финальным матчем.