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Германия и Нидерланды вылетели с чемпионата мира по футболу

The Insider
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Сборная Германии сенсационно вылетела с чемпионата мира 2026 года, проиграв Парагваю в серии пенальти. Основное время матча в Бостоне завершилось со счетом 1:1.

Парагвайцы открыли счет на 42-й минуте после гола Хулио Энсисо, а на 54-й минуте Кай Хаверц сравнял счет. Победитель определился в серии пенальти, где решающий удар реализовал Маурисио Магальяйнс Прадо.

Для Германии это первое поражение в серии пенальти на чемпионатах мира. Кроме того, немцы впервые с 1962 года проиграли в первом раунде плей-офф ЧМ, обратил внимание РБК. 

В 1/8 финала команда Парагвая сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

Сборная Нидерландов вылетела с чемпионата мира вслед за Германией, уступив в первом раунде плей-офф Марокко. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти марокканцы выиграли со счетом 3:2.

Для Марокко победа над Нидерландами не стала большой сенсацией. На прошлом чемпионате мира команда дошла до полуфинала, а в 2025 году команда выиграла Кубок Африки.

В следующем раунде Марокко сыграет с Канадой, которая ранее обыграла ЮАР со счетом 1:0.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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