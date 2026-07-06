Бразилия вылетела из чемпионата мира по футболу. Перед матчем США — Бельгия разгорелся скандал из-за отмененной дисквалификации игрока

Сборная Норвегии обыграла Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира. Матч прошел на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США, и завершился со счетом 2:1. Оба гола у норвежцев забил Эрлинг Холанд. Он отличился на 79-й и 90-й минутах. Единственный мяч Бразилии уже в добавленное время с пенальти забил Неймар. Теперь 11 июля Норвегия сыграет с Англией, которая ранее обыграла Мексику со счетом 3:2.
Для Бразилии это худший результат на чемпионатах мира с 1990 года: впервые за 36 лет команда не вышла в четвертьфинал. После матча Неймар заявил, что завершает карьеру в национальной сборной:
«Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь».
Параллельно вокруг другого матча 1/8 финала, США — Бельгия, разгорелся дисциплинарный скандал. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что «изумлена» решением FIFA допустить к игре американского нападающего Фоларина Балогуна, который был удален в предыдущем матче. Встреча США и Бельгии должна пройти 6 июля в Сиэтле.
Как следует из заявления бельгийской федерации, FIFA сослалась на статью 27 своего Дисциплинарного кодекса. Эта норма позволяет Дисциплинарному комитету FIFA приостановить исполнение ранее назначенной санкции.
Однако в RBFA считают, что такое решение противоречит другим правилам FIFA. В бельгийской федерации указывают на статью 66.4 того же Дисциплинарного кодекса, согласно которой красная карточка автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч команды. Кроме того, аналогичная норма содержится в регламенте чемпионата мира 2026 года. В статье 10.5 говорится, что игрок или официальный представитель команды, удаленный за прямую красную карточку или за второе предупреждение, автоматически пропускает следующий матч своей команды.
В RBFA также утверждают, что автоматический характер такой дисквалификации отдельно подтверждался в циркуляре FIFA № 16 по чемпионату мира 2026 года, который был разослан всем участвующим ассоциациям. По словам бельгийской стороны, эта же норма повторяется на координационных совещаниях перед матчами и включена в презентации семинаров FIFA по турниру:
«Чтобы защитить законные права всех участвующих команд и фундаментальные принципы честной игры в нашем спорте, как на этом чемпионате мира, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты».
Ранее на ЧМ-2026 завершился первый раунд плей-офф. Турнир впервые проходит с участием 48 сборных, поэтому после группового этапа команды сначала сыграли в 1/16 финала. В 1/8 финала вышли Франция, Парагвай, Аргентина, Египет, Бразилия, Норвегия, Англия, Мексика, Португалия, Испания, США, Бельгия, Канада, Марокко, Швейцария и Колумбия. Матчи 1/8 финала проходят с 4 по 7 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.