США вылетели с ЧМ по футболу. Сборной не помогло приостановка дисквалификации игрока по звонку Трампа

Сборная Бельгии обыграла сборную США в 1/8 чемпионата мира по футболу со счетом 4:1. Накануне вокруг этого матча назревал скандал из-за допуска к игре одного из удаленных игроков сборной Штатов: его дисквалифицировали из-за красной карточки, но отменили это решение после звонка президента Дональда Трампа в FIFA.

Незадолго до матча в состав американской сборной вернули нападающего Фоларина Балогуна. Его отстранили от игры еще на прошлой неделе во время мачта со сборной Боснии и Герцоговины за фол против защитника Тарика Мухаремовича. Однако уже на этой неделе FIFA приостановила дисквалификацию футболиста «с испытательным сроком в один год».

Как выяснили СМИ, этому предшествовал звонок президенту футбольной ассоциации лично от президента Дональда Трампа. Позже он сам это подтвердил, а в своей соцсети TruthSocial поблагодарил FIFA за то, что они «исправили вопиющую несправедливость».