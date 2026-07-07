США вылетели с ЧМ по футболу. Сборной не помогло приостановка дисквалификации игрока по звонку Трампа

Сборная Бельгии обыграла сборную США в 1/8 чемпионата мира по футболу со счетом 4:1. Накануне вокруг этого матча назревал скандал из-за допуска к игре одного из удаленных игроков сборной Штатов: его дисквалифицировали из-за красной карточки, но отменили это решение после звонка президента Дональда Трампа в FIFA.
Незадолго до матча в состав американской сборной вернули нападающего Фоларина Балогуна. Его отстранили от игры еще на прошлой неделе во время мачта со сборной Боснии и Герцоговины за фол против защитника Тарика Мухаремовича. Однако уже на этой неделе FIFA приостановила дисквалификацию футболиста «с испытательным сроком в один год».
Как выяснили СМИ, этому предшествовал звонок президенту футбольной ассоциации лично от президента Дональда Трампа. Позже он сам это подтвердил, а в своей соцсети TruthSocial поблагодарил FIFA за то, что они «исправили вопиющую несправедливость».
Это решение вызвало возмущение у многих, от футбольных ассоциаций и команд до правительственных ведомств. Отреагировала даже Еврокомиссия, обвинив Трампа в том, что он подрывает автономию спорта. Королевская Бельгийская футбольная ассоциация была намерена обжаловать это решение, но позже стало известно, что FIFA отказалась рассматривать эту жалобу.
Тем не менее отмена дисквалификации Балогуна сборной Штатов не помогло. По итогам матча Соединенные Штаты стали третьей и последней страной — хозяйкой ЧМ, выбывшей из турнира. До этого из него также вылетели Канада и Мексика.
Свою победу в матче сборная Бельгии отпраздновала танцем, который в соцсетях окрестили «танцем Трампа»:
В соцсетях команды появилась публикация с подписью Overturn this («Отмените это» или «Переверните это»), на которой бельгийский нападающий Ромелу Лукаку прикрывает рот рукой.
6 июля также прошел матч сборных Испании и Потругалии. Со счетом 1:0 его выиграла испанская сборная, обеспечив себе место в следующем этапе. Для лидера португальской сборной Криштиану Роналду этот чемпионат мира уже шестой в его карьере. Главный тренер сборной Португалии Роберту Мартинес объявил, что уйдет с поста после этого поражения.