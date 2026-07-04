Марокко стала первой страной, вышедшей в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборная Марокко обыграла в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал. Об этом пишет Associated Press.

Два гола из трех забил полузащитник Аззедин Унаи. До 50-й минуты матча сохранялся счет 0:0, пока Унаи не забил в нижний правый угол из-за пределов штрафной. Для Марокко это второй подряд выход в четвертьфинал: в 2022 году команда стала первой африканской командой, достигшей полуфинала. Теперь сборная встретится с победителем матча Парагвай-Франция, который состоится в четверг.

Поражение от Марокко прервало серию побед Канады - одной из стран-хозяек нынешнего ЧМ, которая ранее впервые в своей истории вышла в плей-офф, одержав со счетом 1:0 победу над сборной ЮАР. Канада участвовала в Чемпионате мира всего в третий раз.