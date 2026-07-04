Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.23

EUR

88.03

OIL

72.12

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

429

 

 

 

 

 

Новости

Марокко стала первой страной, вышедшей в четвертьфинал ЧМ по футболу

The Insider
Иллюстрация к материалу

Сборная Марокко обыграла в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал. Об этом пишет Associated Press. 

Два гола из трех забил полузащитник Аззедин Унаи.  До 50-й минуты матча сохранялся счет 0:0, пока Унаи не забил в нижний правый угол из-за пределов штрафной. Для Марокко это второй подряд выход в четвертьфинал: в 2022 году команда стала первой африканской командой, достигшей полуфинала. Теперь сборная встретится с победителем матча Парагвай-Франция, который состоится в четверг. 

Поражение от Марокко прервало серию побед Канады - одной из стран-хозяек нынешнего ЧМ, которая ранее впервые в своей истории вышла в плей-офф, одержав со счетом 1:0 победу над сборной ЮАР. Канада участвовала в Чемпионате мира всего в третий раз. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  4. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте