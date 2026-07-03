YouTube удалил около 600 роликов с рекламой «Алабуги». Украина будет добиваться санкций против блогеров, продвигавших завод

Американский видеохостинг YouTube удалил около 600 видео, которые продвигали особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где собирают дроны, и содержали рекрутинговые материалы для завода. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, ролики были размещены на сотнях каналов с суммарной аудиторией более 500 млн подписчиков.

Как утверждается, YouTube официально подтвердил глобальное удаление этих видео после обращения Украины. Украинская сторона поблагодарила Google за сотрудничество и заявила, что «Алабуге» не место на глобальных стриминговых платформах:

«Мы призываем все другие крупные платформы действовать с той же решимостью. Кампания по набору персонала по-прежнему пытается работать на многих сервисах одновременно. Мы готовы сотрудничать с любой платформой, чтобы остановить убийства украинских гражданских лиц».

«Алабуга» находится под европейскими и американскими санкциями. Ее рекрутинговая кампания распространяется через блогеров и инфлюенсеров, которые рекламировали работу на заводе, в том числе в соцсети TikTok.

Украинская сторона предупредила, что на удалении видео работа не заканчивается. Теперь она будет добиваться санкций против отдельных блогеров, которые брали деньги за продвижение производителя оружия.

До полномасштабной войны ОЭЗ «Алабуга» развивалась как промышленная площадка с иностранными резидентами и собственным образовательным проектом «Алабуга Политех», но после ухода части зарубежных компаний, дефицита кадров и проблем с финансированием руководство ОЭЗ сделало ставку на оборонные заказы. На территории «Алабуги» развернули производство ударных беспилотников типа Shahed, которые в России называют «Герань-2» и используют для атак по Украине. Журналисты и правозащитники писали, что к работе на производстве привлекали студентов «Алабуга Политеха», в том числе несовершеннолетних и иностранцев.

На фоне оборонных заказов Елабужский район стал лидером Татарстана по зарплатам: средний заработок на крупных и средних предприятиях района за год вырос на 72% и достиг 217 тысяч рублей. Из-за производства дронов «Алабуга» уже становилась целью украинских атак: в апреле 2024 года беспилотники ударили по комплексу общежитий для сотрудников и студентов, связанных с производством БПЛА. В июне 2026 года на сайте ОЭЗ временно появилось сообщение о взломе от имени подпольной организации «Черная искра», которая утверждала, что получила доступ к внутренней инфраструктуре «Алабуги», и выгрузила базу данных сотрудников.

Рекламная кампания «Алабуги» и «Алабуга Политеха» в соцсетях стала отдельным скандалом. Российские блогеры с многомиллионной аудиторией публиковали интеграции, рекламируя работу или обучение в «Алабуге», не упоминая о связи площадки с производством ударных дронов. После кампании активистов и блогеров платформы начали удалять такие публикации. Среди удаленных на YouTube оказались ролики каналов-миллионников, включая LITVIN, Диму Гордея, Дачника, Neyrolix, Декстера, LavrenSem, Dobryak, Макса Ващенко, GERASEV и skeepoff. По словам собеседников The Insider, часть авторов начала самостоятельно удалять или вырезать интеграции из старых публикаций, не дожидаясь санкций платформы.

Похожие меры принимали и другие платформы. TikTok блокировал ролики и аккаунты блогеров, рекламировавших «Алабуга Политех». Во время первой волны были заблокированы страницы авторов с миллионами подписчиков, включая Янчика и Софию Райкунову, а во время второй — аккаунты Саши Откисай и «Регины ВТФ». Twitch также удалял аккаунты, связанные с трансляциями турнира «Алабуга Политех».