YouTube продолжает чистку рекламы «Алабуги»: удалены еще 234 ролика. Блогеры начали вырезать интеграции из старых видео

Блогер Алексей Губанов (Хесус) также опубликовал список нескольких каналов-миллионников, чьи видео были удалены. В частности, были удалены видео блогеров LITVIN (13,1 млн подписчиков), Димы Гордея (7,98 млн), Дачника (7,32 млн), Neyrolix (6,56 млн), Декстера (6,32 млн), LavrenSem (6,3 млн), Dobryak (5,39 млн), Макса Ващенко (5,14 млн), GERASEV (4,7 млн) и skeepoff (3,42 млн).

По словам собеседников The Insider, одновременно растет число авторов, которые самостоятельно удаляют или вырезают рекламные интеграции «Алабуги» из старых публикаций, не дожидаясь реакции платформы.

В разговоре с The Insider Алексей Губанов отметил, что, вероятнее всего, платформа ограничится удалениями роликов:

«Не думаю, что дело дойдет до массовых банов каналов: масштабы слишком велики, пришлось бы блокировать чуть ли не 80% российского YouTube. Скорее всего, платформа ограничится удалением отдельных видео и страйками. После этого многие блогеры десять раз подумают, прежде чем брать такую рекламу».

Новая волна блокировок последовала спустя неделю после того, как YouTube удалил как минимум 61 ролик с рекламой «Алабуги». Тогда под удаление попали видео автоблогера Стаса Асафьева, ролики каналов КУБ, Энтони Американец, ШТРЭБУХ, PARADEEVICH CHILL и других авторов. Судя по сохранившимся копиям, все удаленные видео содержали рекламные интеграции «Алабуги» или «Алабуга Политеха».

Ранее The Insider писал, что антивоенные активисты и блогеры начали распространять список YouTube-авторов, рекламировавших «Алабугу». По мнению блогера Алексея Губанова, YouTube может учитывать санкционный статус «Алабуги» и риски, связанные с продвижением организации, находящейся под санкциями.

До этого аналогичные меры предпринимали и другие платформы. TikTok заблокировал не менее 122 видео с рекламой «Алабуги» и страницы нескольких популярных авторов, а Twitch удалил более десятка аккаунтов, которые вели трансляции с турнира «Алабуга Политех».

Образовательный центр «Алабуга Политех» расположен на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Ранее расследования «Настоящего времени», T-invariant и The Insider сообщали, что учащихся центра привлекают к производству ударных беспилотников, включая дроны типа «Шахед», применяемые Россией в войне против Украины.