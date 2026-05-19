TikTok вновь массово заблокировал блогеров, рекламировавших «Алабугу Политех». Среди них оказались аккаунты с сотнями тысяч подписчиков

Блогер также добавила, что доступ к аккаунту пропал уже после удаления рекламных роликов, при этом никаких предупреждений от соцсети она не получала. Блогер, известный как mich.floww, также попавший под блокировку, сообщил, что подал аппеляцию, однако ответа пока не получил:

«Подобные сложности уже возникали, но на этот раз это стало для меня неожиданностью. Надеюсь, что эта мера временная».

В начале мая, во время первой волны блокировок, TikTok удалил страницы, в том числе, Яна Шаймухаметова почти с 12 млн подписчиков и Софии Райкуновой более чем с 10,5 млн. Всего были заблокированы как минимум 122 ролика.

Ранее The Insider писал, что антивоенные активисты и блогеры начали распространять список ютуберов, рекламировавших ОЭЗ «Алабуга» и связанный с ней политех. В перечень включают авторов, которые публиковали интеграции, не упоминая данные о возможном участии студентов в сборке ударных дронов, и он уже содержит десятки имен блогеров с многомиллионной аудиторией.

Распространению списка помог блогер Хесус — Алексей Губанов, признанный в России «иноагентом». Он обращал внимание на турнир «Алабуга Политех» на Twitch и публиковал никнеймы стримеров, рекламировавших центр. Часть аккаунтов позже заблокировали, но затем разбанили после удаления баннеров «Алабуги».

Как писали расследователи, «Алабуга Политех» привлекает студентов, включая несовершеннолетних и иностранцев, к сборке беспилотников. Активисты считают, что реклама центра маскирует милитаризацию образования под образовательный проект.