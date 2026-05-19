TikTok вновь массово заблокировал блогеров, рекламировавших «Алабугу Политех». Среди них оказались аккаунты с сотнями тысяч подписчиков

Соцсеть TikTok провела вторую волну массовой блокировки блогеров, которые рекламировали татарстанский колледж «Алабуга Политех». На это обратил внимание блогер Алексей Губанов:
«В одно и то же время была заблокирована целая пачка тиктокеров, сейчас даже тяжело подсчитать точное количество, но их достаточно много. Видимо, далеко не все тиктокеры еще осознали, что им стоит удалить рекламу „Алабуги“ со своих аккаунтов, чтобы в итоге самим не отлететь в бан».
Были удалены, помимо прочих, страницы Саши Откисай (otesayy), на которую были подписаны почти 1,5 млн пользователей, а также «Регина ВТФ» (typahanter) более чем с 780 тысячами. По ее словам, она не согласилась бы на рекламу «Алабуга Политеха», если бы знала о роде его деятельности:
«На момент рекламы в материалах, которые мне предоставляли, и на официальных ресурсах, которые я изучала перед сотрудничеством, не было информации, о которой стало известно позже. Если бы я знала это тогда, я бы никогда не согласилась на эту рекламу. Когда вокруг организации начала появляться дополнительная публичная информация, с которой я не хочу ассоциироваться и которую я лично не поддерживаю, я без каких-либо требований со стороны TikTok сама удалила все ролики и отказалась от любого дальнейшего сотрудничества. Это было сделано еще до блокировки аккаунта, просто потому, что я поняла, что не хочу иметь к этому отношения. Я не пытаюсь снять с себя ответственность. Наоборот, я понимаю, что как блогер должна была внимательнее проверять проекты, с которыми сотрудничаю. И это полностью мой урок и моя ошибка».
Блогер также добавила, что доступ к аккаунту пропал уже после удаления рекламных роликов, при этом никаких предупреждений от соцсети она не получала. Блогер, известный как mich.floww, также попавший под блокировку, сообщил, что подал аппеляцию, однако ответа пока не получил:
«Подобные сложности уже возникали, но на этот раз это стало для меня неожиданностью. Надеюсь, что эта мера временная».
В начале мая, во время первой волны блокировок, TikTok удалил страницы, в том числе, Яна Шаймухаметова почти с 12 млн подписчиков и Софии Райкуновой более чем с 10,5 млн. Всего были заблокированы как минимум 122 ролика.
Ранее The Insider писал, что антивоенные активисты и блогеры начали распространять список ютуберов, рекламировавших ОЭЗ «Алабуга» и связанный с ней политех. В перечень включают авторов, которые публиковали интеграции, не упоминая данные о возможном участии студентов в сборке ударных дронов, и он уже содержит десятки имен блогеров с многомиллионной аудиторией.
Распространению списка помог блогер Хесус — Алексей Губанов, признанный в России «иноагентом». Он обращал внимание на турнир «Алабуга Политех» на Twitch и публиковал никнеймы стримеров, рекламировавших центр. Часть аккаунтов позже заблокировали, но затем разбанили после удаления баннеров «Алабуги».
Как писали расследователи, «Алабуга Политех» привлекает студентов, включая несовершеннолетних и иностранцев, к сборке беспилотников. Активисты считают, что реклама центра маскирует милитаризацию образования под образовательный проект.