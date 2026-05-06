TikTok начал удалять каналы и ролики с рекламой «Алабуга Политех». В частности удален канал блогера-миллионника Янчика

Платформа TikTok начала массово удалять аккаунты и видео, связанные с особой экономической зоной «Алабуга» и колледжем «Алабуга Политех». Об этом The Insider сообщили активисты, которые ведут мониторинг и собирают базу таких материалов. Среди удаленных оказался, в частности, аккаунт популярного блогера Яна Шаймухаметова (ynchq, Янчик), у которого перед блокировкой было около 11,9 млн подписчиков. Он опубликовал минимум три видео с рекламой «Алабуги». Также были удалены видео из аккаунта актера и блогера Виталия Андреева (ANDREEV_avc — 355,2 тысячи подписчиков). Удалена реклама «Алабуги» и из аккаунта блогерки Софии Райкуновой (Персик — 10,6 млн подписчиков).

Всего, по предварительным оценкам, удалено не менее 122 роликов, однако подсчет продолжается.

Отдельно следует отметить схожесть показателей у аккаунтов TikTok, которые публикуют ролики с рекламой «Алабуги» массово, то есть десятками подряд. Чаще всего у таких аккаунтов 3–10 подписчиков и у всех в районе 750–800 лайков (до тысячи), на аватарках — стоковые или сгенерированные фото. Однако есть среди них и аккаунты реальных людей с сотнями подписчиков и роликами с лицами авторов.