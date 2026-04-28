Пользователи YouTube составили список из сотен блогеров, рекламировавших колледж «Алабуга». Ранее фигурантов такого списка забанил Twitch

Антивоенные пользователи YouTube и блогеры создали и распространяют список ютуберов, которые рекламировали особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга» и связанный с ней колледж «Алабуга Политех». В перечень вносят тех, кто публиковал такие материалы, не упоминая известные факты о деятельности проекта, включая сообщения о привлечении студентов к сборке ударных дронов. В список попало множество блогеров с многомиллионной молодой аудиторией.

Распространению списка помогает блогер Хесус (JesusAVGN, Алексей Губанов), выступающий против войны и признанный в России «иноагентом». Он также ранее привлек внимание к турниру, связанному с «Алабуга Политех», на платформе Twitch и помогал распространять никнеймы стримеров, рекламировавших центр (которых в последствии и забанили). В разговоре с The Insider Губанов предположил, что YouTube может принять меры в отношении таких каналов по примеру Twitch:

«На мой взгляд, YouTube, как и Twitch, обязан учитывать законодательство США и Европейского союза, особенно в вопросах санкций и продвижения организаций, находящихся под ограничениями. “Алабуга” уже фигурирует в санкционных списках, поэтому любая рекламная или промо-активность, связанная с этим проектом, должна вызывать серьезные вопросы у платформы. Так же стоит учитывать, что речь идет о продвижении структуры, которую критикуют за вовлечение несовершеннолетних и молодых людей в производство дронов, используемых в войне против Украины. Для крупных международных платформ это уже не только юридический, но и репутационный и этический вопрос. С учетом того, что Twitch уже отреагировал и создал прецедент, я считаю, что вероятность реакции со стороны YouTube тоже существует. Ни одна западная платформа явно не хочет получать штрафы за нарушение законов ЕС и США, а вероятность этого есть, если не удалить с этих платформ рекламу подсанкционной ”Алабуги”».

Кто попадает в список

В описании к списку говорится, что подобные ролики «формируют ложное представление о деятельности „Алабуги“ как исключительно образовательной или технологической инициативе», и разместившие рекламу блогеры — осознанно или нет — помогают оправдывать милитаризацию образования и нарушения прав человека.

На момент написания заметки в список включены 472 блогера с суммарным количеством подписчиков в 531,6 млн пользователей. Некоторые рекламные ролики об «Алабуге» были опубликованы довольно давно. Например, блогер HiMan с аудиторией около 19,5 млн подписчиков разместил репортаж о колледже три года назад. Ролик не был удален или изменен.

Автор списка сообщил The Insider, что старается включать в него все видео с рекламой «Алабуга Политех», опубликованные с 2022 года, однако основным критерием является наличие подтверждений наличия в ролике рекламы. По его словам, в качестве доказательств, например, используются сохранённые страницы через WebArchive с описаниями и ссылками, а также субтитры, в которых прямо упоминается рекламная интеграция.

По словам собеседника, если блогеры быстро удаляют или вырезают рекламу из роликов, зафиксировать это становится сложно, поскольку YouTube обновляет субтитры, а сторонние сервисы не всегда успевают сохранить данные. В таких случаях, добавил он, документировать факт рекламы практически невозможно. В качестве примера он привёл блогера Deadp47, который после публикации вырезал рекламу и перезалил видео. В ряде других случаев, по его словам, о наличии интеграции можно судить лишь по косвенным признакам, например по комментариям пользователей.

«Определенной цели у меня нет, желательно конечно чтобы эти аккаунты заблокировали, но и полное прекращение рекламы “Алабуги” на YouTube меня тоже устроит. Я стараюсь просто документировать, а другие уже займутся жалобами/блокировками и прочим», — рассказал The Insider автор списка.

Как это сработало на Twitch

27 апреля стало известно, что Twitch заблокировал более десятка российских аккаунтов, которые вели трансляции с турнира «Алабуга Политех» и размещали его рекламу. По данным Esports.ru, формальной причиной стало то, что площадка проведения находится под санкциями ЕС, из-за чего сервис ограничен в возможностях продвижения. Блокировки составили около 30 дней, однако окончательное решение по аккаунтам еще предстоит принять модераторам платформы.

Как учащихся заставляют собирать боевые дроны

Образовательный центр «Алабуга Политех» расположен в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. В 2024 году «Настоящее время» опубликовало расследование о том, что политех нанимает иностранных студентов, в частности из Казахстана, в качестве практикантов для сборки беспилотников, которые затем используются для атак на Украину. Собирают дроны и собственные студенты политеха.

В марте этого года научное издание T-invariant опубликовало исследование о том, что «Алабуга Политех» и ОЭЗ «Алабуга» запустили масштабную рекламную кампанию по вербовке студентов колледжа для сборки ударных беспилотников «Шахед». Издание получило архив промороликов объемом почти 6,5 ГБ, в которых несовершеннолетние учащиеся открыто рассказывают о работе на производстве дронов — впервые в рекламных материалах структур «Алабуги» прямо упоминается сборка боевых БПЛА и демонстрируются цеха с характерными беспилотниками черного цвета.

В одном из роликов 16-летняя первокурсница говорит, что в следующем году начнёт зарабатывать на сборке дронов и отмечает, что родители ею гордятся. Другой студент утверждает, что уже получает 150 тысяч рублей, работая на входном контроле на «крупнейшем в мире заводе беспилотников». Ещё один участник роликов рассказывает, что после начала работы на производстве его отец назвал его «мужиком». Архив получил название «Лодки» — так, по данным OSINT-исследователей, в «Алабуге» уже несколько лет маскируют производство боевых дронов.

The Insider установил, что по крайней мере часть этих подростков действительно учатся в «Алабуга Политехе» и приехали туда из разных регионов — в том числе из Татарстана и Москвы.

Кроме того, рекламное агентство предлагало блогерам размещать интеграции с использованием этих роликов. По словам одного из них, 25-секундная реклама такого формата стоит от 250 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от охвата аудитории. Он отметил, что подобные предложения поступают регулярно, примерно раз в квартал, однако прямое упоминание производства «Шахедов» появилось впервые. По его оценке, бюджет одной такой кампании может составлять десятки миллионов рублей. Один из рекламных постов с этими материалами уже был опубликован в Z-канале «Рыбарь» с аудиторией более 1,5 млн подписчиков.