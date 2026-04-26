Новости

Twitch заблокировал аккаунты стримеров, которые размещали рекламу «Алабуга Политеха»

Twitch заблокировал аккаунты стримеров, которые транслировали чемпионат по Counter-Strike 2, организованный «Алабуга Политехом», и размещали рекламу колледжа. Об этом сообщил блогер Алексей Губанов (JesusAVGN).

По его словам, блокировки получили 14 игроков и стримеров, в том числе poka (Кирилл Старовойтов), PCH3LK1N (Алексей Пчелкин) и fANDERCS (Илья Багреев) — у каждого более 500 тысяч подписчиков, они входят в топ-100 российского Twitch по размеру аудитории.

Как пишет «Чемпионат», а также профильные издания о киберспорте ESports.ru и CyberMeta, речь идет о временной блокировке на 30 дней. 

«Алабуга Политех» расположен в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. После начала полномасштабной войны России против Украины в нем организовали производство иранских беспилотников «Шахед», к которому привлекают в том числе несовершеннолетних студентов колледжа. Колледж находится под санкциями США и ЕС.

Ранее учащиеся «Политеха» на условиях анонимности рассказывали журналистам издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ», что им приходилось работать по несколько дней без сна и почти без еды, а возможности отказаться от сборки дронов фактически не было.

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

