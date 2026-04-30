Twitch разблокировал аккаунты стримеров, рекламировавших колледж «Алабуга Политех», где собирают дроны для российской армии

Стриминговая платформа Twitch (принадлежит американской корпорации Amazon) разблокировала аккаунты стримеров, которые транслировали чемпионат по Counter-Strike 2, организованный «Алабуга Политехом», и размещали рекламу российского колледжа, находящегося под санкциями. Как сообщает Sport.ua, были разблокированы все ранее заблокированные аккаунты, включая официальный канал турнира.
The Insider убедился, что аккаунты стримеров действительно разбанены. Баннеры «Алабуги» у них удалены.
Twitch 25 апреля заблокировал около 15 каналов, рекламировавших «Алабугу». Спортивные издания писали, что речь идет о блокировке на 30 дней, однако она продлилась только три дня.
«Алабуга Политех» находится в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. После начала полномасштабной войны России против Украины на базе учебного заведения было налажено производство иранских беспилотников «Шахед», к которому привлекают в том числе несовершеннолетних студентов колледжа. «Алабуга Политех» находится в санкционных списках США и ЕС.