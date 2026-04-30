Twitch разблокировал аккаунты стримеров, рекламировавших колледж «Алабуга Политех», где собирают дроны для российской армии

The Insider
Available in English

Стриминговая платформа Twitch (принадлежит американской корпорации Amazon) разблокировала аккаунты стримеров, которые транслировали чемпионат по Counter-Strike 2, организованный «Алабуга Политехом», и размещали рекламу российского колледжа, находящегося под санкциями. Как сообщает Sport.ua, были разблокированы все ранее заблокированные аккаунты, включая официальный канал турнира.

The Insider убедился, что аккаунты стримеров действительно разбанены. Баннеры «Алабуги» у них удалены.

Twitch 25 апреля заблокировал около 15 каналов, рекламировавших «Алабугу». Спортивные издания писали, что речь идет о блокировке на 30 дней, однако она продлилась только три дня.

«Алабуга Политех» находится в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. После начала полномасштабной войны России против Украины на базе учебного заведения было налажено производство иранских беспилотников «Шахед», к которому привлекают в том числе несовершеннолетних студентов колледжа. «Алабуга Политех» находится в санкционных списках США и ЕС.

