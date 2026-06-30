В Новосибирской области объявили в розыск мужа владелицы фермерского хозяйства, протестовавшей против забоя скота

МВД объявило в розыск Сергея Маколкина — мужа владелицы фермерского хозяйства из села Новоключи Новосибирской области Светланы Паниной, протестовавшей против массового забоя скота весной этого года. Маколкина обвиняют в поджоге площадки для сжигания животных, сам он настаивает на том, что дело сфабриковано. Об этом сообщает издание «Люди Байкала».

Светлана Панина рассказала изданию «Поток», что о розыске мужа случайно узнала от знакомых, которые заметили в отделении МВД города Купино фотографию Маколкина среди тех, кого разыскивает полиция. При этом под снимком была указана дата рождения самой Паниной. Дело было заведено еще в марте этого года. По телефону в МВД Панину заверили, что дело против ее мужа приостановлено и находится в прокуратуре, но на уточняющие вопросы бросили трубку. В базе розыска дата рождения Маколкина указана правильно, где он находится сейчас, — неизвестно.

В марте в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за эпидемии — как утверждалось, пастереллеза и бешенства. Фермеры протестовали против убоя скота, утверждая, что власти не предъявляют необходимых документов. Тогда же начали высказываться предположения, что в действительности в регионе произошла вспышка ящура — гораздо более опасного заболевания. Эта версия содержалась и в докладе, подготовленном сельскохозяйственной службой Министерства сельского хозяйства США (USDA) в Казахстане. Позднее стало известно, что у одной из коров, принадлежавших Паниной, действительно обнаружили ящур, после чего ветеринары в отсутствие хозяйки усыпили всех животных на ферме: 174 овцы, 38 коров, семь коз, трех верблюдов и двух свиней. При этом утверждалось, что животных усыпляют из-за вспышки пастереллеза и бешенства в регионе.

После этого Панина стала выходить в одиночные пикеты и писать жалобы на действия властей и даже ездила в Москву, где подала заявления в Совет Федерации, Госдуму и администрацию президента РФ.