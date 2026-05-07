Новосибирская лаборатория подтвердила случай ящура у скота. Ранее власти утверждали, что забивают скот из-за бешенства и пастереллеза

Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения обнаружил вирус ящура у коровы из фермерского хозяйства села Новоключи Новосибирской области. Документ опубликовало издание SibPublicFaces. Согласно бумаге, хозяйку больной коровы зовут Светлана Панина, а заказчиком исследования выступило ГБУ НСО «Управление ветеринарии Купинского района».
Подлинность документа подтвердила изданию «7х7» новосибирская правозащитница Анна Тажеева, которая, в свою очередь, сослалась на адвоката Паниной. При этом SibPublicFaces утверждает, что у этой лаборатории нет аккредитации на исследование ящура.
Соскобы у двух коров, принадлежавших Паниной, взяли 2 марта, в одной из проб и обнаружили ящур. 12 марта ветеринары в отсутствие хозяйки усыпили всех животных на ферме: 174 овцы, 38 коров, семь коз, трех верблюдов и двух свиней. При этом утверждалось, что животных усыпляют из-за вспышки пастереллеза и бешенства в регионе.
Власти потребовали у женщины самостоятельно убрать помещения с убитым скотом, чтобы затем специалисты могли провести дезинфекцию. Панина заявила, что не может этого сделать, поскольку у нее нет средств на оплату такой уборки и, кроме того, она боится заразиться. В апреле Управление ветеринарии Новосибирской области подало в суд на хозяйку убитого скота и представило документ с результатами анализа на ящур. При этом, как рассказывала Панина, ранее ей отказывались показать результаты анализов, утверждая, что это секретная информация.
В марте в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за эпидемии — как утверждалось, пастереллеза и бешенства. Фермеры протестовали против убоя скота, утверждая, что власти не предъявляют необходимых документов. Тогда же начали высказываться предположения, что в действительности в регионе произошла вспышка ящура — гораздо более опасного заболевания. Эта версия содержалась и в докладе, подготовленном сельскохозяйственной службой Министерства сельского хозяйства США (USDA) в Казахстане.