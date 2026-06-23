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Новости

Власти разрешили провозить через Крымский мост до 200 литров топлива в одной машине

The Insider
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Власти Крыма с 23 июня увеличили лимит на провоз топлива через Крымский мост со 100 до 200 литров на один автомобиль. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Предыдущее ограничение в 100 литров действовало с конца мая. Тогда пресс-служба Росавтодора сообщала, что через мост можно провозить не более 100 литров жидкости суммарно. Это правило распространялось как на воду, так и на топливо.

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что крымские АЗС временно прекратили продавать топливо населению за наличный и безналичный расчет, а также по талонам. Бензин начали отпускать только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

4 июня власти аннексированного Крыма объявили об остановке свободной продажи бензина: топливо начали отпускать только по талонам и не более 20 литров в одни руки. Острая нехватка топлива на полуострове возникла на фоне постоянных ударов ВСУ по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и перебоев в поставках в Крым. 

Как писал The Insider, из-за дефицита в регионе расцвел черный рынок бензина и талонов. На полуострове застряло множество туристов, которые приехали на своих автомобилях, а теперь не могут уехать из-за отсутствия бензина.

Помимо нефтяной инфраструктуры, украинская армия постоянно атакует мосты и дороги, ведущие в Крым, так что регион постепенно оказывается в блокаде. Вслед за бензином на полуострове начали ограничивать продажу продуктов.

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