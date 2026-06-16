США использовали тактику судов «теневого флота», чтобы вывезти нефть из Ормузского пролива

Американские военные контролировали десятки операций по перекачке нефти с судна на судно в Ормузском проливе, чтобы вывезти оттуда сырье. Эта тактика часто используется судами «теневого флота», в том числе Ираном — главным противником Вашингтона в этой войне. Об этом пишет агентство Reuters.
Агентство смогло установить две конкретных точки, где осуществлялась перекачка нефти. Одна из них находилась у побережья портового города Фуджайра в ОАЭ, а другая — у порта Сохар в Омане.
Речь идет о так называемых STS-операциях, когда два танкера стоят вплотную друг к другу, как правило, на якоре и в открытом море. Такой способ часто используется судами «теневого флота», чтобы скрыть происхождение нефти. При этом, как правило, они глушат транспондеры, которые отражают их движение в реальном времени, из-за чего отследить их местоположение становится невозможно.
Так же поступали и танкеры в Ормузском проливе: они отключали транспондеры и приглушали огни. Reuters отслеживало их по спутниковым снимкам.
Первые случаи перекачки нефти под контролем американских военных зафиксировали еще в начале мая, всего в подобных операциях участвовали 92 судна. Они проходили зону, подконтрольную Ирану, где встречались с принимающими танкерами — как правило, это были супертанкеры.
Перевалка нефти занимала от 24 до 48 часов. Потом пустые танкеры возвращались обратно в пролив, а супертанкеры продолжали путь. Всего через подобные операции с начала мая могло пройти не менее 90 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Это по-прежнему меньше, чем довоенные 20 млн баррелей ежедневно, но, по всей видимости, является частью усилий администрации Дональда Трампа по восстановлению экспорта нефти из региона.
Американские военные, по данным источников агентства, не сопровождали суда, но оказывали им поддержку в виде воздушного наблюдения. В одной из таких операций также участвовал вертолет Apache, сбитый Ираном 9 июня. Это спровоцировало эскалацию конфликта.
Примечательно, что раньше к подобным методам прибегали танкеры «теневых флотов» Ирана, а также других стран, которые попали под американские и иные западные санкции (1, 2, 3).
В воскресенье, 14 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ еще не был опубликован: официальная церемония подписания ожидается в эту пятницу, 19 июня.