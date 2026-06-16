США использовали тактику судов «теневого флота», чтобы вывезти нефть из Ормузского пролива

Американские военные контролировали десятки операций по перекачке нефти с судна на судно в Ормузском проливе, чтобы вывезти оттуда сырье. Эта тактика часто используется судами «теневого флота», в том числе Ираном — главным противником Вашингтона в этой войне. Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство смогло установить две конкретных точки, где осуществлялась перекачка нефти. Одна из них находилась у побережья портового города Фуджайра в ОАЭ, а другая — у порта Сохар в Омане.

Речь идет о так называемых STS-операциях, когда два танкера стоят вплотную друг к другу, как правило, на якоре и в открытом море. Такой способ часто используется судами «теневого флота», чтобы скрыть происхождение нефти. При этом, как правило, они глушат транспондеры, которые отражают их движение в реальном времени, из-за чего отследить их местоположение становится невозможно.

Так же поступали и танкеры в Ормузском проливе: они отключали транспондеры и приглушали огни. Reuters отслеживало их по спутниковым снимкам.

Первые случаи перекачки нефти под контролем американских военных зафиксировали еще в начале мая, всего в подобных операциях участвовали 92 судна. Они проходили зону, подконтрольную Ирану, где встречались с принимающими танкерами — как правило, это были супертанкеры.