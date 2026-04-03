Швеция задержала танкер «теневого флота» России по делу о разливе нефти в Балтийском море

Береговая охрана Швеции задержала танкер «теневого флота» России Flora 1 (IMO: 9307815). Его подозревают в разливе нефти в Балтийском море к востоку от острова Готланд. Об этом сообщается в официальном заявлении. Судно загружено нефтью. На борту находятся 24 члена экипажа. Это первый случай задержания судна «теневого флота» в Балтийском море по подозрению в совершении экологического преступления.
Разлив был обнаружен утром 2 апреля самолетом береговой охраны. По данным ведомства, пятно достигало около 12 км в длину. Вскоре подозрения пали на танкер Flora 1. Прокуратура начала предварительное расследование по подозрению в экологическом преступлении.
По информации властей, танкер вышел из порта в Финском заливе, при этом его конечный пункт назначения остается неизвестным. По данным AIS, которые передавало судно, ночью 2 апреля оно сделало резкий поворот к территориальным водам у Калининграда, затем вернулось в международные воды Балтийского моря. Сигнал перестал транслироваться 3 апреля около 11:42 (мск) у берегов Швеции чуть юго-западнее порта Истад.
По данным украинской разведки, судно ранее совершало рейсы из российских портов в Балтийском и Чёрном морях, включая отключение системы автоматической идентификации (AIS) и проведение перегрузок «борт-в-борт» (STS) вблизи Греции.
Судно аффилировано с индийской компанией Gatik Ship Management, сообщает украинская разведка, — одним из ключевых операторов так называемого «теневого флота», задействованного в транспортировке российской нефти в условиях западных санкций. Оно также связано с компанией Galena Ship Management. В 2023 году Gatik и ряд связанных структур — включая Gaurik Ship Management LLP, Caishan Ship Management, Plutos Ship Management, Geras Ship Management, Girik Ship Management, Orion Ship Management LLP, Nautilus Shipping, Ark Seakonnect Ship Management LLC и Zidan Ship Management — участвовали в схеме перераспределения управления судами с целью обхода санкций.
В отношении танкера ряд стран последовательно вводили санкции. 24 февраля 2025 года ограничения ввела Великобритания. В июне 2025 года санкции были введены Канадой и Австралией. С 20 июля 2025 года ограничения применил Европейский союз, указав на участие судна в перевозке российской нефти и использование практик судоходства с высокой степенью риска.
12 августа 2025 года санкции ввела Швейцария, с 30 октября — Новая Зеландия, а с 13 декабря — Украина. Позднее, 21 февраля 2026 года, Украина также ввела санкции в отношении капитана судна.