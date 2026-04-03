Швеция задержала танкер «теневого флота» России по делу о разливе нефти в Балтийском море

Береговая охрана Швеции задержала танкер «теневого флота» России Flora 1 (IMO: 9307815). Его подозревают в разливе нефти в Балтийском море к востоку от острова Готланд. Об этом сообщается в официальном заявлении. Судно загружено нефтью. На борту находятся 24 члена экипажа. Это первый случай задержания судна «теневого флота» в Балтийском море по подозрению в совершении экологического преступления.

Разлив был обнаружен утром 2 апреля самолетом береговой охраны. По данным ведомства, пятно достигало около 12 км в длину. Вскоре подозрения пали на танкер Flora 1. Прокуратура начала предварительное расследование по подозрению в экологическом преступлении.

По информации властей, танкер вышел из порта в Финском заливе, при этом его конечный пункт назначения остается неизвестным. По данным AIS, которые передавало судно, ночью 2 апреля оно сделало резкий поворот к территориальным водам у Калининграда, затем вернулось в международные воды Балтийского моря. Сигнал перестал транслироваться 3 апреля около 11:42 (мск) у берегов Швеции чуть юго-западнее порта Истад.