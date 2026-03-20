Россия переключилась на перевалку нефти в море из-за нехватки ледовых танкеров — Reuters

Россия нарастила перевалку нефтепродуктов с помощью операций «судно — судно» на фоне дефицита западных санкций и ледовых танкеров. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы LSEG и слова участников рынка, на которые ссылается Reuters.

STS-операции (ship-to-ship) позволяют ледовым танкерам, которых России остро не хватает, не уходить далеко от российских портов, они доставляют нефтепродукты до судов-посредников в Средиземноморье и Атлантике, откуда те уже везут груз в Азию. Отмечается, что такая схема стала особенно востребованной из-за сбоев в мировых энергопоставках, вызванных войной в Иране, которые толкают нефтяные цены вверх.

Дефицит обострился в начале 2026 года. Из-за аномальных морозов в январе-феврале ужесточились правила ледового судоходства на Балтике — суда без ледового класса не ходили в балтийские порты России, а суда классов Ice1–Ice2 обязали ходить в сопровождении ледоколов. На фоне нехватки специализированных танкеров и санкционного давления трейдеры были вынуждены переключаться на схемы с перевалкой нефти.

По данным LSEG, два танкера с нафтой совокупным объемом около 240 тысяч тонн, загруженные в январе в Усть-Луге, провели STS-операции у египетского Порт-Саида и берегов Того, после чего доставили сырье в Сингапур. В феврале появилась новая точка перевалки — у Аль-Хосеймы на севере Марокко. Объем STS-операций с нафтой и мазутом в этом районе вместе с Порт-Саидом превысил 200 тысяч тонн. Еще два танкера с около 95 тысячами тонн нафты, вышедших из Усть-Луги в марте, направляются на перегрузку к итальянскому порту Аугуста.

Ранее сообщалось, что Россия перестраивает нефтяную логистику в связи с ростом экспорта в Китай, ставший основным покупателем вместо сократившей закупки Индии. Для более длительных маршрутов в КНР страна переключилась на крупнотоннажные супертанкеры, однако нефть стала добираться до конечного покупателя втрое дольше обычного.

