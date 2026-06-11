Иран и США вторую ночь подряд обмениваются ударами. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым, американские военные это отрицают

США и Иран вторую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Центральное командование США (CENTCOM) объявило об оборонительных ударах, Тегеран — о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

В пресс-релизе CENTCOM говорится об «ударах в целях самообороны» по территории Ирана. Целью стали системы связи и ПВО. Удары назвали «ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».

В ответ Иран нанес серию ударов по американским военным объектам в странах региона. Под удар попали военные базы в Бахрейне и Кувейте, отмечает Би-би-си. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также утверждает, что атаковал баллистическими ракетами американский командный центр в городе Аль-Азрак (Иордания) и уничтожил несколько истребителей, базировавшихся там.

Власти Бахрейна, Иордана и Кувейта в ночь на 10 июня действительно отчитались о работе ПВО и перехвате ракет.