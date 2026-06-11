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Иран и США вторую ночь подряд обмениваются ударами. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым, американские военные это отрицают

The Insider
Фото: американский военный корабль в Ормузском проливе, апрель 2026 / U.S. Central Command

Фото: американский военный корабль в Ормузском проливе, апрель 2026 / U.S. Central Command

США и Иран вторую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Центральное командование США (CENTCOM) объявило об оборонительных ударах, Тегеран — о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

В пресс-релизе CENTCOM говорится об «ударах в целях самообороны» по территории Ирана. Целью стали системы связи и ПВО. Удары назвали «ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». 

В ответ Иран нанес серию ударов по американским военным объектам в странах региона. Под удар попали военные базы в Бахрейне и Кувейте, отмечает Би-би-си. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также утверждает, что атаковал баллистическими ракетами американский командный центр в городе Аль-Азрак (Иордания) и уничтожил несколько истребителей, базировавшихся там. 

Власти Бахрейна, Иордана и Кувейта в ночь на 10 июня действительно отчитались о работе ПВО и перехвате ракет.

X (Twitter)https://twitter.com/MenchOsint/status/2064958473268289996

После американских атак иранские власти также сообщили, что приняли решение перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В армии США это сообщение отвергли, заявив, что свобода судоходства в регионе сохраняется. 

Иран и США обмениваются ударами уже вторую ночь подряд. Это произошло после того, как во вторник, 9 июня, стало известно, что Иран сбил над Ормузским проливом американский вертолет Apache. Президент США Дональд Трамп после этого написал, что Штаты «вынуждены будут ответить на эту атаку». 

В среду вечером Центральное командование США сообщило о первой серии ударов по Ирану, а Тегеран ответил ударами по американским базам в регионе. Американский лидер позднее обвинил Тегеран в затягивании сделки и пригрозил ему расплатой. 

При этом режим прекращения огня, который был установлен 7 апреля, остается в силе. 

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