Иран и США вторую ночь подряд обмениваются ударами. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым, американские военные это отрицают

США и Иран вторую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Центральное командование США (CENTCOM) объявило об оборонительных ударах, Тегеран — о закрытии Ормузского пролива для судоходства.
В пресс-релизе CENTCOM говорится об «ударах в целях самообороны» по территории Ирана. Целью стали системы связи и ПВО. Удары назвали «ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».
В ответ Иран нанес серию ударов по американским военным объектам в странах региона. Под удар попали военные базы в Бахрейне и Кувейте, отмечает Би-би-си. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также утверждает, что атаковал баллистическими ракетами американский командный центр в городе Аль-Азрак (Иордания) и уничтожил несколько истребителей, базировавшихся там.
Власти Бахрейна, Иордана и Кувейта в ночь на 10 июня действительно отчитались о работе ПВО и перехвате ракет.
После американских атак иранские власти также сообщили, что приняли решение перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В армии США это сообщение отвергли, заявив, что свобода судоходства в регионе сохраняется.
Иран и США обмениваются ударами уже вторую ночь подряд. Это произошло после того, как во вторник, 9 июня, стало известно, что Иран сбил над Ормузским проливом американский вертолет Apache. Президент США Дональд Трамп после этого написал, что Штаты «вынуждены будут ответить на эту атаку».
В среду вечером Центральное командование США сообщило о первой серии ударов по Ирану, а Тегеран ответил ударами по американским базам в регионе. Американский лидер позднее обвинил Тегеран в затягивании сделки и пригрозил ему расплатой.
При этом режим прекращения огня, который был установлен 7 апреля, остается в силе.