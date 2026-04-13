Власти Малайзии задержали два судна за незаконную перевалку нефтепродуктов

Власти Малайзии сообщили о перехвате двух судов, которые перекачивали дизельное топливо в открытом море. Об этом в Facebook написало Агентство морской охраны Малайзии (MMEA). Члены экипажа судов задержаны, среди них есть россияне.

Суда были задержаны по подозрению в незаконной перевалке нефтепродуктов накануне, 12 апреля. По данным Агентства, речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива.

С одного судна на другое их перекачивали по принципу «борт-в-борт» (STS), когда два танкера стоят вплотную друг к другу, как правило, на якоре и в открытом море. Такой способ часто используется судами «теневого флота», чтобы скрыть происхождение нефти. Как отмечает газета South China Morning Post, воды у берегов Малайзии регулярно используются для незаконной перевалки энергоносителей.

MMEA пишет, что с судов изъяли дизельное топливо стандарта Евро-5 общей стоимостью примерно 5,43 млн ринггитов, или $1,4 млн. Власти также арестовали 22 члена экипажа — граждан Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.