Власти Малайзии задержали два судна за незаконную перевалку нефтепродуктов

Фото: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia﻿ / Facebook

Фото: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia﻿ / Facebook

Власти Малайзии сообщили о перехвате двух судов, которые перекачивали дизельное топливо в открытом море. Об этом в Facebook написало Агентство морской охраны Малайзии (MMEA). Члены экипажа судов задержаны, среди них есть россияне. 

Суда были задержаны по подозрению в незаконной перевалке нефтепродуктов накануне, 12 апреля. По данным Агентства, речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива. 

С одного судна на другое их перекачивали по принципу «борт-в-борт» (STS), когда два танкера стоят вплотную друг к другу, как правило, на якоре и в открытом море. Такой способ часто используется судами «теневого флота», чтобы скрыть происхождение нефти. Как отмечает газета South China Morning Post, воды у берегов Малайзии регулярно используются для незаконной перевалки энергоносителей.

MMEA пишет, что с судов изъяли дизельное топливо стандарта Евро-5 общей стоимостью примерно 5,43 млн ринггитов, или $1,4 млн. Власти также арестовали 22 члена экипажа — граждан Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

Суда Dolphin 01 и Sunrise G, снятые малайзийской береговой охраной

Суда Dolphin 01 и Sunrise G, снятые малайзийской береговой охраной

Фото: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia﻿

Суда Dolphin 01 и Sunrise G, снятые малайзийской береговой охраной
Маршрут судов Dolphin 01 и Sunrise G у берегов Малайзии. На карте видно, что они подходят на максимально близкое расстояние друг к другу, чтобы перекачать нефть

Малайзийское Агентство морской охраны не приводит названия судов, однако публикует фотографии, сделанные во время операции по их перехвату. На них видно название и IMO одного из танкеров — это малайзийский Dolphin 01 (IMO: 9066435). Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, оно находилось по меньшей мере с 10 апреля в районе Баган-Аджама, где власти отчитались о задержании судов. 

В ночь на 11 апреля Dolphin 01 встретился с панамским судном Sunrise G (IMO: 9628518). Его IMO также видно на снимках, опубликованных MMEA. Эти суда не фигурируют в санкционных списках. 

В начале февраля Малайзия уже задерживала два нефтяных танкера, подозреваемых в незаконной перегрузке нефти с судна на судно, один из которых был связан с «теневым флотом» Ирана. У них конфисковали нефти примерно на $129 млн. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

