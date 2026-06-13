Виктора Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»

Делегаты съезда бывшей правящей партии Венгрии «Фидес» переизбрали Виктора Орбана на пост председателя партии еще на один год. Это произошло несмотря на проигрыш «Фидес» и лично Орбана на выборах этой весной.

Как пишет местное издание Telex, за Орбана проголосовали 729 человек, восемь не приняли участия в голосовании. Альтернатив при этом не было: бывший премьер-министр страны был единственным кандидатом.

За исключением трехлетнего периода в начале нулевых (2000-2003 годы), Орбан возглавляет партию уже с 1993 года.

В своем обращении к членам съезда Орбан заявил, что после поражения на выборах в апреле «посчитал делом чести уйти в отставку», но «полностью отстраняться от дел» он не намерен: бывший премьер в будущем хочет передать «Фидес» молодому поколению, у которого есть шансы на победу. Он добавил, что его якобы не интересуют ни деньги, ни международное признание, а он хочет лишь служить своей стране.

Саму «Фидес» Орбан назвал «фантастической правящей партией» (она была в этом статусе 16 лет). Он, однако, отметил, что ей нужно пройти через ряд изменений, чтобы стать функциональной оппозиционной партией, которая могла бы снова быть готовой к управлению страной.

На выборах в апреле этого года в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Она получила 137 мест из 199 в парламенте Венгрии, таким образом обеспечив себе конституционное большинство. После вступления в должность нового премьер-министра — Петера Мадьяра — Будапешт отменил выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда, одобрил продление санкций против России на год (а не на полгода, как при Орбане) и согласился поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.