Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.97

USD

71.91

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

99

 

 

 

 

 

Новости

Виктора Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»

The Insider
Фото: IMAGO / ZUMA Press

Фото: IMAGO / ZUMA Press

Делегаты съезда бывшей правящей партии Венгрии «Фидес» переизбрали Виктора Орбана на пост председателя партии еще на один год. Это произошло несмотря на проигрыш «Фидес» и лично Орбана на выборах этой весной. 

Как пишет местное издание Telex, за Орбана проголосовали 729 человек, восемь не приняли участия в голосовании. Альтернатив при этом не было: бывший премьер-министр страны был единственным кандидатом.

За исключением трехлетнего периода в начале нулевых (2000-2003 годы), Орбан возглавляет партию уже с 1993 года.

В своем обращении к членам съезда Орбан заявил, что после поражения на выборах в апреле «посчитал делом чести уйти в отставку», но «полностью отстраняться от дел» он не намерен: бывший премьер в будущем хочет передать «Фидес» молодому поколению, у которого есть шансы на победу. Он добавил, что его якобы не интересуют ни деньги, ни международное признание, а он хочет лишь служить своей стране. 

Саму «Фидес» Орбан назвал «фантастической правящей партией» (она была в этом статусе 16 лет). Он, однако, отметил, что ей нужно пройти через ряд изменений, чтобы стать функциональной оппозиционной партией, которая могла бы снова быть готовой к управлению страной. 

На выборах в апреле этого года в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Она получила 137 мест из 199 в парламенте Венгрии, таким образом обеспечив себе конституционное большинство. После вступления в должность нового премьер-министра — Петера Мадьяра — Будапешт отменил выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда, одобрил продление санкций против России на год (а не на полгода, как при Орбане) и согласился поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  2. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  3. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Фейковые иностранцы, беглые уголовники и отрицатели Холокоста. Кто вошел в «международный» трибунал по «преступлениям украинских нацистов»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте