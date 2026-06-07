Иностранные компании массово уходят с Кубы на фоне экономического коллапса и давления США

Иностранные компании покидают кубинский рынок на фоне экономического коллапса и давления США.

С субботы на Кубе приостановили операции по картам Mastercard и Visa для иностранных туристов не из США, пишет The Wall Street Journal. При этом американцам пользоваться своими картами на острове было запрещено и раньше.

Одновременно испанские отельные сети Iberostar и Meliá отказываются от управления как минимум дюжиной кубинских гостиниц каждая, объясняя решение энергокризисом, падением спроса и изменением «международной нормативно-правовой среды». Канадская Royalton Hotels & Resorts уже прекратила работу после падения туристического потока.

Один из крупнейших иностранных инвесторов Кубы — канадская горнодобывающая Sherritt International — приостановил операции и вывез сотрудников. Более трех десятилетий компания ежегодно добывала десятки тысяч тонн никеля и кобальта на руднике Моа на востоке Кубы, поддерживая одну из важнейших экспортных отраслей острова.

Как отмечает издание, иностранные компании на протяжении десятилетий мирились с рисками работы на Кубе, стараясь закрепиться в туристическом и горнодобывающем секторах. Такой бизнес приносил стране твердую валюту. Однако теперь на фоне эскалации американо-кубинских отношений многие организации сочли, что риски перевешивают выгоду.

На этой неделе США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, членов его семьи, родственников Рауля Кастро, а также ряда государственных структур, включая Министерство революционных вооруженных сил.

Ранее американские власти предъявили обвинения 94-летнему Раулю Кастро по делу об убийстве граждан США, а после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро фактически ввели топливную блокаду Кубы, добиваясь прекращения поставок нефти на остров.

Одновременно США наращивают военное и разведывательное давление на Кубу. В мае CNN сообщал, что американские самолеты и беспилотники с начала февраля совершили не менее 25 разведывательных полетов у берегов острова, в том числе рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба.

Тем временем, как утверждает кубинское издание Versión Final, власти Гаваны начали раздавать оружие рядовым гражданам, призывая их готовиться ко вторжению:

«Хотя страх перед вмешательством Вашингтона был постоянным явлением на протяжении всей истории, с которым кубинское общество живет десятилетиями — и даже заставлял многих граждан ослаблять бдительность в последние годы, — серьезность нынешней ситуации вновь сделала угрозу очень опасной. Среди населения общее настроение колеблется между тревогой и усталостью; по местным рассказам, некоторые кубинцы признают, что, столкнувшись с удушающим кризисом, «они просто хотят, чтобы это закончилось раз и навсегда, так или иначе».

Источник информации о раздаче оружия издание не приводит. Официального подтверждения нет.