США нарастили разведывательную активность у берегов Кубы — CNN

Росту активности США в регионе предшествовали резкие заявления Дональда Трампа в адрес Кубы. В частности, американский президент опубликовал в Truth Social сообщение колумниста Fox News Марка Тиссена, который заявил, что Трамп еще до конца своего срока сможет посетить «свободную Гавану».

Спустя несколько дней после этого Белый дом ввел нефтяную блокаду острова. Это привело к энергетическому кризису и перебоям с электроснабжением на Кубе.

CNN отмечает, что похожая ситуация уже наблюдалась перед американскими военными операциями в Венесуэле и Иране. Ужесточение риторики администрации Дональда Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, которые можно было отследить в публично доступных сервисах.