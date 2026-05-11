США нарастили разведывательную активность у берегов Кубы — CNN

Ramon Espinosa / AP Photo

Количество американских разведывательных полетов у берегов Кубы резко возросло, обнаружил телеканал CNN. По данным мониторингового сервиса FlightRadar24, с начала февраля самолеты P-8A Poseidon и RC-135V Rivet Joint, а также дроны MQ-4C Triton ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 полетов, большинство из которых — рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба, крупнейшими городами страны. Остальные полеты состоялись в пределах 65 км от побережья. До февраля такие рейсы были крайне редки, отмечает телеканал.

Анализ CNN на основе данных Flightradar24 и ADS-B Exchange

При этом использованные Вашингтоном летательные аппараты при желании могут замаскировать свое присутствие в воздушном пространстве. Открытые полеты могут быть сигналами американских властей своим противникам, пишет CNN.

Разведывательный самолет RC-135V/W Rivet Joint

Росту активности США в регионе предшествовали резкие заявления Дональда Трампа в адрес Кубы. В частности, американский президент опубликовал в Truth Social сообщение колумниста Fox News Марка Тиссена, который заявил, что Трамп еще до конца своего срока сможет посетить «свободную Гавану».

Спустя несколько дней после этого Белый дом ввел нефтяную блокаду острова. Это привело к энергетическому кризису и перебоям с электроснабжением на Кубе.

CNN отмечает, что похожая ситуация уже наблюдалась перед американскими военными операциями в Венесуэле и Иране. Ужесточение риторики администрации Дональда Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, которые можно было отследить в публично доступных сервисах.

