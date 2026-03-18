Остров в ожидании свободы. Как США добиваются смены режима на Кубе через экономическую блокаду и дипломатическое давление

В прошедшие десятилетия США то слегка смягчали ограничения, то вновь ужесточали их. Трамп же резко их усилил, сделав ставку на планомерное экономическое «удушение» Кубы в сочетании с использованием дипломатических инструментов.

29 января Трамп подписал указ о противодействии угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Кубы, введя пошлины на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть на остров. После этого президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о приостановке поставок топлива Гаване. При этом именно Мексика стала основным экспортером топлива для Кубы после свержения Мадуро.

Шейнбаум подчеркнула, что страна продолжит оказывать острову гуманитарную помощь, однако это не решает проблему. Не решает ее и данное в начале марта разрешение США на поставки небольших партий венесуэльской нефти. Власти Кубы официально продлили действие уведомления о критической нехватке авиационного топлива во всех международных аэропортах страны. Ограничения будут действовать как минимум до 10 апреля.

Помимо усиления экономического давления на Кубу в Белом доме не исключают переговоров по «венесуэльской модели», где вице-президент Делси Родригес под давлением США согласилась на экономические и, возможно, будущие политические реформы. Судя по всему, администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь найти пути смещения коммунистического режима. Большой вопрос, есть ли на Кубе достаточно влиятельная фигура, готовая идти навстречу Вашингтону, но, с другой стороны, от Родригес тоже никто не ожидал подобных шагов.

И если даже в Венесуэле, где сохранились оппозиционные политические партии, пока не идет речи о смене режима, то тем более сложно представить это на Кубе, где больше шестидесяти лет разрешена только одна партия — коммунистическая, а кубинское руководство выглядит весьма сплоченным. Даже в кубинской диаспоре в США ожидают, что реформатором может стать скорее выходец из компартии или армии.

Предпринимаются и другие меры по оказанию давления на Гавану. 13 февраля четыре члена Конгресса США кубинского происхождения официально обратились к Трампу с просьбой предъявить бывшему президенту Раулю Кастро обвинения в гибели четырех человек, в том числе трех американцев, в результате удара кубинских ВВС по гражданским самолетам 24 февраля 1996 года.

Тогда были сбиты два самолета организации «Братья-спасатели» (Hermanos al Rescate), которые спасали кубинцев, пытавшихся на плотах попасть в США. Атака произошла в международных водах. Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны, был идентифицирован как лицо, отдавшее приказ о проведении операции.

Неясно, сколько времени потребуется министерству юстиции для подготовки официального обвинительного заключения и его представления в суде. Раулю Кастро 94 года, а обвинение Мадуро было предъявлено за несколько лет до его захвата, и время имеет здесь решающее значение.

Надежды на сделку

Один из самых спорных моментов в планах США относительно Кубы — возможность того, что члены семьи Кастро останутся на острове, не отправляясь в изгнание и не будучи преданы суду. Советники Трампа и госсекретарь Рубио, по-видимому, готовы к переговорам даже с историческими противниками, если это будет способствовать смене режима.