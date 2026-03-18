Остров в ожидании свободы. Как США добиваются смены режима на Кубе через экономическую блокаду и дипломатическое давление

На Кубе 16 марта отключили электричество по всей стране на фоне беспрецедентного топливного и экономического кризиса, охватившего остров после нефтяной блокады, введенной США. Тем временем президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил, что Гавана начала переговоры с Вашингтоном. Последние десятилетия Куба выживала за счет поставок нефти из Венесуэлы, которые прекратились после свержения американскими силами президента страны Николаса Мадуро. В стране парализована общественная жизнь: закрываются школы, из-за отсутствия топлива практически отменено авиасообщение, растет число случаев гражданских протестов против режима. Власти США при этом намекают на возможность смещения социалистического правительства острова. Кубинское руководство до последнего отрицало переговоры с Вашингтоном, однако в прессе неоднократно появлялись сообщения о неформальных контактах между американцами и младшими представителями династии Кастро.
Содержание
«Кубасуэла»
Жизнь на 13 долларов в месяц
Венесуэла дистанцируется
Трамп разбушевался
Надежды на сделку
После победы в 1959 году революции «барбудос» (исп. «бородачи») во главе с Фиделем Кастро и свержения военной диктатуры Фульхенсио Батисты Куба для многих стран Латинской Америки стала символом успешной борьбы за независимость от США, получив гордое имя «остров свободы». Правда, довольно скоро стало понятно, что эта свобода не означает ни демократию, ни тем более экономическое процветание.
Социалистическая Куба выживала только за счет огромной помощи Советского Союза, заинтересованного в том, чтобы иметь свой форпост у берегов США. Крах СССР и прекращение поддержки в 1990-е годы привели к глубокому экономическому кризису на острове: дефициту топлива и электроэнергии, продовольствия и товаров первой необходимости. На фоне массовой бедности и недоедания власти вынуждены были ввести продуктовые карточки. В итоге Кубе удалось сохранить относительную социальную стабильность, пусть и ценой ужесточения контроля над населением.
Спасением для режима Кастро стал приход к власти в Венесуэле Уго Чавеса, также намеревавшегося строить социализм. Куба стала получать от союзника дешевую нефть, отправляя взамен десятки тысяч врачей и военных. Правда, базовых проблем Кубы это не решило, экономика оставалась все такой же неэффективной.
Четверть века правления социалистов в Венесуэле привели к столь же плачевным экономическим результатам. При этом обе страны постоянно находились в жестком противостоянии с США, которое резко обострилось после прихода к власти Дональда Трампа, решившего покончить с идеологически чуждыми режимами у себя под боком. И похоже, у него это получается.
«Кубасуэла»
Возрождение администрацией Трампа внешнеполитической доктрины Монро, в XIX веке провозгласившей все Западное полушарие зоной влияния Соединенных Штатов, обозначило крутой поворот не только в американской, но и в мировой политике. В XXI веке ее окрестили доктриной Донро (от имени Трампа), и она неожиданно быстро нашла свое практическое применение в виде операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года.
Уже на следующий день Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета, намекнул на возможность коллапса кубинского режима в условиях прекращения поставок нефти из Венесуэлы. «Я думаю, что все просто рухнет. Нам вряд ли нужно что-то предпринимать», — сказал американский президент.
Из-за отсутствия бензина с улиц городов Кубы перестали вывозить мусор
Нынешний глава Госдепартамента США Марко Рубио — потомок эмигрантов с Кубы — связывал свержение Николаса Мадуро с крахом режима на острове еще в 2019 году. В Западном полушарии, по его словам, симбиоз двух стран называли «Кубасуэлой», потому что, по слухам, Куба зарабатывала у соседей более $1 млрд в год, предоставляя услуги по обеспечению безопасности и шпионажу. Гибель 32 кубинских охранников Мадуро стала важным прецедентом — ранее Куба не признавала присутствие своих военных в Венесуэле.
По разным данным, Венесуэла покрывала от трети потребностей Кубы в нефти, поставляя в среднем 30 тысяч баррелей в день. Американцы утверждали, что эти цифры более внушительны: около 70 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день на сумму до $1,3 млрд с конца 2024 года и до начала американской блокады в декабре 2025-го. При этом Куба отправляла более половины поставок — около 40 тысяч баррелей — для перепродажи в Азию.
Госдеп США счел тогда экспорт нефти в условиях ежедневных отключений электроэнергии источником обогащения кубинского режима, а также свидетельством его коррумпированности и некомпетентности. Впрочем, после начала американской блокады побережья Венесуэлы осенью 2025 года схема постепенно перестала приносить прибыль.
Кстати, многие из судов, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу, входили в так называемый «теневой флот». Они отключали свои транспондеры и фальсифицировали сигналы местоположения, чтобы избежать обнаружения. По ряду версий, часть предназначенной для Кубы нефти даже в Венесуэле была по сути контрабандой, ее поставки не регистрировали в документах венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
Важным источником дохода для Кубы стал уже упомянутый экспорт врачебных услуг, которые были не всегда доступны самим кубинцам. Программа «Нефть в обмен на врачей» позволила Уго Чавесу обеспечить бесплатное медицинское обслуживание для миллионов бедных венесуэльцев, гарантируя тем самым поддержку своему режиму. Сам Чавес, заболев раком, провел последние месяцы жизни именно в кубинских больницах.
Куба сыграла немалую роль и в поддержании режима преемника Чавеса Николаса Мадуро. Впрочем, роль Венесуэлы в выживании Кубы в последнюю четверть века была, пожалуй, вовсе решающей. Так что прекращение поставок венесуэльской нефти после операции США подорвало и так находившуюся в состоянии перманентного кризиса экономику Кубы.
Жизнь на 13 долларов в месяц
ВВП на душу населения на Кубе в 2024 году составлял $7381,4 — чуть больше половины (58%) от среднемирового показателя. Средняя заработная плата в 2025 году достигла 6506 песо в месяц — около $270 по официальному курсу, устанавливаемому кубинскими властями. Однако на черном рынке курс доллара США в феврале вырос до 500 песо за $1, достигнув исторического минимума. Соответственно, средняя зарплата кубинца составила $13 в месяц. По актуальным данным, 89% кубинских семей живут в условиях крайней нищеты.
Еще 78% хотят уехать из страны или знакомы с теми, кто хочет это сделать. Важный источник дохода для многих кубинцев — денежные переводы и посылки от родственников, эмигрировавших в США. Ежегодно эмигранты переводят в страну около $2 млрд и отправляют товары примерно на ту же сумму. Согласно исследованию экономиста Эмилио Моралеса, проведенному в 2023 году, за последние тридцать лет Куба получила таким образом более $100 млрд.
После начала новой американской блокады Куба переживает, пожалуй, самый глубокий кризис за всю свою послереволюционную историю. Нормальная жизнь на острове постепенно останавливается. Многие школы временно прекратили занятия, отправив сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Закрываются гостиницы для туристов из-за прекращения авиасообщения с другими странами — на острове нет топлива для заправки самолетов. На улицах городов горы мусора, который не вывозят из-за отсутствия бензина. Есть проблемы с продуктами: из-за ежедневных отключений электроэнергии компании-поставщики не могут хранить их в холодильниках.
Все это приводит к росту недовольства. В январе «Кубинская обсерватория конфликтов» зафиксировала в общей сложности 953 случая протестов, жалоб и критики властей. В 395 случаях акции касались непосредственно режима, хотя ранее преобладало недовольство из-за экономических и социальных проблем.
Это и ночные «кастрюльные» протесты (со стуком по железной посуде), граффити и плакаты, поджоги пропагандистских щитов, но прежде всего — множество прямых трансляций и постов в Facebook и других соцсетях, обращений в международные и независимые СМИ, а также сотни комментариев с критикой кубинского руководства, а не «отдельных недостатков».
Надпись «Вива Трамп» на набережной в Гаване
В ответ на происходящее 17 января Национальный Совет обороны Кубы утвердил меры на случай введения военного положения в стране, включая регулярные учения и подготовку гражданского населения к мобилизации. Верхушка режима стала появляться на публике в военной форме и чаще говорить о противостоянии с Вашингтоном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал кубинцев в условиях растущего дефицита «творчески сопротивляться» и принять менталитет военного времени: «Мы собираемся изменить концепцию потребительской корзины. Мы будем есть все, что производится на месте. Если топлива не хватит, еда не сможет попасть из одного муниципалитета в другой».
Венесуэла дистанцируется
Диас-Канель также сообщил о своем телефонном разговоре с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Он осудил военную агрессию США и похищение Мадуро, но не сказал ни о поставках нефти, ни о дальнейшей судьбе тысяч кубинских врачей и военных в Венесуэле. Родригес также чисто риторически поблагодарила президента Кубы за соболезнования венесуэльскому народу и погибшим 3 января.
В соцсетях отмечали, что формальный характер этого разговора отражает неопределенность будущих отношений между двумя странами. На Кубе сомневаются, что Родригес, заявляющая теперь о дружбе с Трампом, самостоятельно принимает решения о том, что будет дальше.
21 февраля агентство Reuters сообщило, что кубинские военнослужащие и врачи начали покидать Венесуэлу. Делси Родригес также отказалась от услуг охранников c Кубы, теперь ее охраняют венесуэльцы. Скорее всего, это происходит под внешним давлением, хотя и неясно, было ли это решением самой Родригес или же кубинских властей.
Из Венесуэлы улетают кубинские врачи и военные
Дональд Трамп предлагал официальной Гаване пойти на сделку. Но руководство Кубы утверждает, что переговоры не ведутся. Поскольку Вашингтон не раскрывает своих конкретных планов в отношении острова, в экспертной и журналистской среде активно расходятся спекуляции по поводу дальнейшего развития событий. Один из самых жестких сценариев — тотальная блокада Кубы. Это быстро приведет к гуманитарной катастрофе и массовому бегству кубинцев в соседние страны, в числе которых есть близкие партнеры США: Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама.
Ряд стран уже оказывает Кубе гуманитарную помощь. Так, Китай объявил о предоставлении острову 60 тысяч тонн риса и финансовой помощи на $80 млн. США также объявили о выделении гуманитарной помощи на $6 млн, что незначительно по сравнению с масштабами бедствия. ООН традиционно выразила обеспокоенность кризисом на Кубе. На быструю помощь от организации вряд ли стоит рассчитывать: осенью 2025 года она уже выделила $74 млн на восстановление страны после урагана «Мелисса» и помощь 2,2 млн пострадавших в результате разрушений.
15 февраля посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что Москва в ближайшее время начнет поставки на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи. 18 февраля министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу кратко: «Обсуждались конкретные вопросы». Поэтому вопрос о возможных поставках на Кубу российской нефти остается открытым.
Трамп разбушевался
Существуют два ответа на вопрос, кто виноват в столь бедственном положении населения Кубы: либо коммунистический режим, либо американская блокада. В обсуждениях ситуации на острове в латиноамериканской и испаноязычной прессе часто сталкиваются эти две крайне идеологизированные позиции, причем комментаторы нередко не могут найти никаких точек соприкосновения.
Очевидно, что не США довели кубинскую экономику до такой разрухи, но они активно способствовали ее деградации. Соединенные Штаты ввели первые санкции против Кубы еще в 1960 году, когда после победы революции была экспроприирована собственность американских компаний. В 1962-м президент Джон Кеннеди ужесточил ограничения до уровня почти полного торгового эмбарго, ставшего самым продолжительным в современной истории. Согласно отчету кубинского правительства за 2016 год, эмбарго обошлось острову примерно в $754,688 млрд, а с учетом инфляции — более чем в $1 трлн.
В прошедшие десятилетия США то слегка смягчали ограничения, то вновь ужесточали их. Трамп же резко их усилил, сделав ставку на планомерное экономическое «удушение» Кубы в сочетании с использованием дипломатических инструментов.
29 января Трамп подписал указ о противодействии угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Кубы, введя пошлины на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть на остров. После этого президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о приостановке поставок топлива Гаване. При этом именно Мексика стала основным экспортером топлива для Кубы после свержения Мадуро.
Шейнбаум подчеркнула, что страна продолжит оказывать острову гуманитарную помощь, однако это не решает проблему. Не решает ее и данное в начале марта разрешение США на поставки небольших партий венесуэльской нефти. Власти Кубы официально продлили действие уведомления о критической нехватке авиационного топлива во всех международных аэропортах страны. Ограничения будут действовать как минимум до 10 апреля.
Помимо усиления экономического давления на Кубу в Белом доме не исключают переговоров по «венесуэльской модели», где вице-президент Делси Родригес под давлением США согласилась на экономические и, возможно, будущие политические реформы. Судя по всему, администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь найти пути смещения коммунистического режима. Большой вопрос, есть ли на Кубе достаточно влиятельная фигура, готовая идти навстречу Вашингтону, но, с другой стороны, от Родригес тоже никто не ожидал подобных шагов.
И если даже в Венесуэле, где сохранились оппозиционные политические партии, пока не идет речи о смене режима, то тем более сложно представить это на Кубе, где больше шестидесяти лет разрешена только одна партия — коммунистическая, а кубинское руководство выглядит весьма сплоченным. Даже в кубинской диаспоре в США ожидают, что реформатором может стать скорее выходец из компартии или армии.
Предпринимаются и другие меры по оказанию давления на Гавану. 13 февраля четыре члена Конгресса США кубинского происхождения официально обратились к Трампу с просьбой предъявить бывшему президенту Раулю Кастро обвинения в гибели четырех человек, в том числе трех американцев, в результате удара кубинских ВВС по гражданским самолетам 24 февраля 1996 года.
Тогда были сбиты два самолета организации «Братья-спасатели» (Hermanos al Rescate), которые спасали кубинцев, пытавшихся на плотах попасть в США. Атака произошла в международных водах. Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны, был идентифицирован как лицо, отдавшее приказ о проведении операции.
Неясно, сколько времени потребуется министерству юстиции для подготовки официального обвинительного заключения и его представления в суде. Раулю Кастро 94 года, а обвинение Мадуро было предъявлено за несколько лет до его захвата, и время имеет здесь решающее значение.
Надежды на сделку
Один из самых спорных моментов в планах США относительно Кубы — возможность того, что члены семьи Кастро останутся на острове, не отправляясь в изгнание и не будучи преданы суду. Советники Трампа и госсекретарь Рубио, по-видимому, готовы к переговорам даже с историческими противниками, если это будет способствовать смене режима.
В начале февраля в прессе появилась информация, что Алехандро Кастро, племянник Фиделя и сын Рауля, негласно обсуждал с ЦРУ введение «переходного периода» без свержения режима Кастро в обмен на экономические уступки и сотрудничество в сфере безопасности — иначе говоря, по венесуэльскому образцу. Кубинское правительство факт подобных переговоров отрицает.
Алехандро Кастро Эспин по прозвищу «Одноглазый» (действительно, из-за потери глаза) — единственный сын Рауля Кастро, сыгравший важную роль в потеплении отношений между США и Кубой при администрации Барака Обамы в 2014 году.
Он много лет руководил кубинской разведкой и был главным советником отца. Затем он ушел в тень из-за подозрений в причастности к организации в 2018 году акустических атак на западных дипломатов. Атаки связывали с российской разведкой, с которой достаточно тесно сотрудничал Кастро. После периода политической изоляции он вновь стал появляться на публике в 2024 году. Политический авторитет и опыт ведения сложных переговоров делают Кастро потенциально значимым участником любого переходного процесса на Кубе.
Алехандро Кастро Эспин, сын Рауля Кастро, выражает соболезнования после смерти Фиделя своему двоюродному брату Антонио Кастро Сото дель Валье, сыну Фиделя Кастро, на площади Революции в Гаване, 28 ноября 2016 года
18 февраля связанное с американской администрацией издание Axios со ссылкой на три источника в правительстве США сообщило о секретных переговорах между Марко Рубио и Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком и временным опекуном Рауля Кастро, в обход официальных каналов кубинского руководства. Это может быть и дезинформацией — во всяком случае, слитая через то же издание информация о якобы имеющих место переговорах с иранским руководством была в Иране тут же опровергнута. Так или иначе, администрация Трампа считает Рауля Кастро лицом, принимающим решения на Кубе, а Рубио видит в его 41-летнем внуке представителя молодого поколения кубинцев, ориентированного на бизнес, а не на коммунистические идеалы, и потому готового к сближению с Вашигтоном.
Решение США оставить у власти соратников Мадуро могло дать понять кубинскому руководству, что Трамп и Рубио готовы заключать сделки с идеологическими противниками. Для американцев также немаловажно, что младший Рауль Кастро тесно связан с руководством военно-промышленного конгломерата GAESA, который доминирует в важнейших секторах экономики Кубы — туризме, торговле, финансовой системе. Общая прибыль GAESA в 3,2 раза превышает годовой доход государственного бюджета острова.
Рауль Кастро и его внук Рауль Гильермо Родригес Кастро
Белый дом продолжает оказывать политическое и экономическое давление на Кубу, стараясь не допустить эскалации конфликта до вооруженного противостояния. Пример Венесуэлы показывает, что после многомесячной осады ситуация может внезапно разрешиться самым неожиданным образом. Конечно, превратить Кубу в своего союзника США будет гораздо сложнее, чем Венесуэлу, где сохранились политическая оппозиция и более развитая по сравнению с Кубой экономика. Тем не менее венесуэльский вариант открытия экономики без резкой смены власти вполне возможен и на острове, а вот вероятность выживания кубинского режима в прежнем виде, в качестве противника США, куда ниже.